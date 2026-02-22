范明政总理：采取更强有力措施保障2026年春运期间交通安全畅通

越南政府总理范明政刚签发关于采取更强有力措施保障2026年春运期间交通安全畅通有序，更好满足群众出行需求的第16/CĐ-TTg号通知。



范明政代表政府对公安部、建设部以及各地方人民委员会已多措并举保障春运期间道路安全畅通给予表彰。然而交通秩序与安全形势仍较复杂，公路和水路上发生了多起严重交通事故，交通违规违章行为依然存在等。



为进一步筑牢春运交通安全屏障，有效满足群众在2026年春节假期最后一天及春季庙会期间的出行需求，范明政要求公安部加强警力和装备投入，加大对高速公路、地方道路以及客运车辆的巡查和交通安全管理力度；重拳整治各类交通违法行为，尤其是酒驾、超速、超载、不按规定车道行驶、违法停车、违规掉头等引发交通事故的主要原因以及扰乱公共秩序、妨碍依法执行公务行为等。



公安部与建设部、各地方人民委员会及有关单位研究科学合理的交通组织方案，降低拥堵风险，特别是在收费站、高速公路以及连接河内市、胡志明市等各大都市门户的交通枢纽，全力保障群众平安便捷出行，避免通往河内市与胡志明市中心的道路出现长时间交通拥堵。与此同时，加大宣传力度，切实增强群众交通安全意识和自觉守法意识，与从严查处各类违法行为齐头并进。



2月21日晚，1B国道—三环路—法云-惹桥高速公路交汇处上车流量持续增加。图自越通社

建设部指示强化运输管理，开启“严查”模式，依法严厉查处运输经营活动中违法行为，持续整治超员载客违法行为；严格管控从岸边通往岛屿的水路运输航线、内河水上旅游活动等。



卫生部继续指导各医疗机构全面做好急救人员设备、药品物资和应急快速处置能力等方面的保障储备，特别是在重点交通线路和交通流量大的区域，最大限度减少交通事故造成的人员伤亡。



各省市人民委员会主席要直接指导辖区内交通秩序和安全保障工作，及时采取措施处理突发情况，特别是在春节假期最后一天（2月22日）及2026年春季庙会期间，遏制重特大交通事故发生。与此同时，与公安部、建设部及有关单位密切配合，通过科学合理的交通组织，避免出现长时间交通拥堵，确保各类交通参与者的安全与便利；若辖区内出现交通安全失管失控情况，须在政府和政府总理面前承担全部责任。



范明政指示公安部同政府办公厅跟踪、督促各部门、单位和地方落实本通知内容；对超出权限的问题提出建议并向政府总理报告，同时建议对在2026年春运交通安全保障工作中取得优异成绩的集体和个人予以表彰奖励等。（完）