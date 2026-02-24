范明政总理：迅速将党有关文化领域的决议落实到处

2月23日下午，越南政府总理范明政与越南文化体育旅游部就落实越共十四大关于文化领域的决议及中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议召开工作会议。



范明政在会上发表指导性讲话时，要求文化体育旅游部立即落实越共十四大关于文化领域的决议和中央政治局第80号决议及其行动计划，同时开展相关国家目标计划，制定文化产业和娱乐业发展方案。

范明政认为，须将党关于文化的各项决议制度化，文化体育旅游部需起草国会决议草案，提请国会常务委员会审议；关注梳理越共十四大决议及第80号决议中的机制和政策，明确实践中的障碍，并将其纳入国会决议中。

越南政府总理范明政发表讲话。图自越通社

其中，重点完善体制，从“管理思维”向“治理思维”转变 。加强分级分权，赋予自主权、自决权及自我负责权，同时做好资源分配，提升执行能力，加强监督检查等。



地方须本着‘地方决定、地方实施、地方负责’的精神，削减行政审批流程，特别是许可证审批，坚决消除官僚包庇，转向市场机制。 越南政府总理范明政

在动员资源方面，范明政要求文体旅游部制定详细计划方案，构建全民参与贡献的机制，明确民众与企业将获得那些具体权益。



越南文化体育旅游部部长阮孟雄发表讲话。图自越通社

同时，通过发行企业债券和工程债券来建设体育馆、剧院等基础设施；动员国家、民众、企业的资源，注重留住人才、培养和选拔人才；重视战略基础设施投资，配备同步和现代的艺术表演设备；鼓励私人投资，采取“私投公用”模式等。



范明政还建议文化体育旅游部发扬内部团结精神，敏锐观察，不断创新，让人民真正受益，同时为旅游企业家在经营与服务中促进创新提供便利条件。（完）