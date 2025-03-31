范明政总理：越美高校通过具体务实项目推动合作

建交30年来，越美两国关系取得了显著成就，已成为彼此的重要合作伙伴。其中，教育培训、科技和创新合作被确定为重要支柱，并取得诸多成果。目前，大约有3万名越南学生在美国学习，位居美国国际学生来源国第五位。越美高校间约有50个联合培训项目，主要集中在本科和硕士层面。许多留美归国人才在两国机构和企业中取得了成功。



范明政强调，越南将教育培训视为首要国策。目前，越南正以“社会主义法治国家”、“社会主义民主制度”和“社会主义导向市场经济”三大支柱推进国家建设，并聚焦体制、基础设施和高质量人力资源三大战略突破，力争在科技发展、创新和国家数字化转型方面取得突破性进展。



越南已出台多项重要政策，推动教育培训和科技发展，以实现教育改革、科技创新和数字化转型，并承诺将国家财政预算的20%用于教育培训，以提高全民素质、培养人才和发展综合素质人才。越南期待与美国在教育培训领域深化合作。



美国驻越南大使马克·纳珀（Marc Knapper）及美国高校代表高度评价越南的发展战略，特别是在教育培训领域的发展，并表示愿意合作，共同推进越南的经济社会发展战略，尤其是在教育、科技、创新和高质量人力资源培养等方面，进一步深化越美全面战略伙伴关系。



会见现场。图自越通社

美国高校代表介绍了与越南的合作潜力和计划时表示，2025年国际学术交流计划旨在战略性连接越美高校，帮助双方构建务实、可持续的合作计划。



在2025年国际学术交流计划框架下，21所美国大学与30所越南大学围绕STEM、数字化转型、绿色转型、信息通信技术、半导体与芯片、人工智能、自动化、生物技术、先进材料、绿色能源、国际法、农业与可持续发展、健康、教育、东南亚研究及越南语言学等领域展开合作交流。



范明政指出，尽管越美高校合作已开展多年，但仍未达到预期的广度和深度。因此，他建议两国高校加强合作，制定长期、可持续、务实和高效的合作计划，并采取多样化、创新且灵活的合作形式，如师生互换、联合培养、共同研究等，特别是在开发海洋空间、太空和地下空间方面。他同时建议美方扩大奖学金项目，为越南学生和研究生提供学费优惠。



近年来，英特尔（Intel）、英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）等美国科技巨头纷纷进入越南市场，投资并拓展生态系统。范明政总理提议，越美高校应主动交流，制定具体合作方案，特别是在高科技、人工智能、半导体、生物技术、医疗、农业、外语等领域，为两国企业及跨国集团提供高素质人力资源，并加强联合研发。



此外，范明政还建议各高校领导向美国总统唐纳德·特朗普政府建言，尽早承认越南的市场经济地位，取消对越南的高科技出口限制，减少影响两国经贸关系的政策，为越南的进一步发展创造有利条件。（完）

