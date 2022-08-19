范明政总理：越南驻外经商机构应为国内企业提供更大支持

8月19日下午，越南政府总理范明政与

越南驻外经济商务机构

视频会议召开，共设1个主会场和62个分会场（负责全球176个市场）。

范明政在致会议开幕词时表示，当今世界形势错综复杂。但在党的英明领导，国家和政府的大力指导，企业和全民的共同努力和国际朋友的大力支持下，2022年7月越南经济社会继续见起色，各领域取得积极成效，赢得国际友人的好评，增强了民众、企业和投资者的信心。

此外，宏观经济稳步运行，通胀得以控制，货币市场基本稳定，农业、工业生产继续恢复发展，进出口活动继续保持高速增长，民生保障工作有序推进，一体化进程不断加快。范明政强调，这一成就离不开越南工贸部及越南驻外经商机构的贡献。

范明政

指出，预计今后，地区和世界形势依然复杂且难以预测，或将给越南进出口活动和国内经济带来不利影响。与此同时，越南的主要市场将受到通货膨胀、货币贬值和进出口市场收窄等影响。在此背景下，越南工贸部、驻外经商机构须更加积极主动开展市场研究，政策咨询工作，充分利用越南所参与的新一代自由贸易协定，加大对国内企业的支持力度。

范明政指出，本次会议是各位代表讨论、分析形势、找出困难和障碍，提出任务和解决方案，以提高工作效率，满足新形势下新要求的大好机会。

因此，范明政建议各部委、越南驻外

经商机构

代表开展坦诚和建设性交流。其中，重点是分析所在国的形势和政策，提出具体措施，帮助地方、行业协会和国内企业抓住机遇，开拓市场，丰富供应链，促进出口。同时提出在执行任务中面临的困难及提高工作效率的具体措施等。（完）