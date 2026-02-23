范明政总理：越南科学技术翰林院是国家科技系统中的核心力量

2月23日上午，在2026年春节假期后的首个工作日，越南政府总理范明政莅临越南科学技术翰林院，就该院贯彻落实越共十四大决议以及中央政治局关于发展科技、创新和国家数字化转型的第57号决议情况进行视察并作工作指导。



经过50年的建设与发展，越南科学技术翰林院不断巩固其作为国家科技体系核心力量的地位。仅在2025年，该院就在国际权威期刊上发表约2300篇科学论文；获得105项发明专利和实用新型专利授权，是2024年的2.7倍。2021—2025年阶段，该院共发表科学论文超过1.2万篇，获得近300项专利。在落实第57号决议方面，在被交办的45项任务中，已按期完成12项，其余33项正按计划推进，无滞后事项。



会上，该院领导和科学家建议政府继续完善体制机制和政策环境，为科研和创新创造有利条件；同时提议由该院牵头实施若干战略性科技计划和项目。建议重点聚焦：战略技术所需先进材料研究；稀土及重要矿产深加工技术；新一代无人机研发；核能技术；高层次科技人才培养；试点成立先进功能材料国际科技组织；建设支撑越南量子科学发展的基础设施和人才队伍等。



范明政在讲话中强调，党和国家始终把科技与创新视为基础性力量和主要驱动力，是直接推动国家快速、可持续发展的重要生产力。科技知识分子队伍在这一进程中发挥先锋作用，而翰林院是国家重要研究中心，肩负着“国家知识堡垒”的使命。



范明政走访越南科学技术翰林院。图自越通社

他要求翰林院继续实现突破性发展，力争到2030年成为东南亚地区领先的科技机构，并在若干重点领域具备国际竞争力。翰林院要协同推进数字转型、绿色转型、能源转型以及结构与人力资源质量转型“四大转型”；在人工智能和大数据应用、国家科技数据库建设等方面走在前列；到2030年推动数学、物理、化学、生物学等基础学科达到地区乃至世界先进水平。



此外，翰林院需加强国家、科学家和企业之间的协同联动，推动科研成果转化和商业化，发展知识产权，培育科技企业和创新创业生态系统。范明政同时要求扩大国际合作，建设专业化科研环境，鼓励创新、包容科学探索风险，创造知识含量高、具有国际市场竞争力的科技产品。



范明政指出，资源配置和任务实施须坚持“五个明确”原则，即明确问题、明确产品、明确应用、明确效益、明确贡献；按照现代化、透明化、高效化方向，在全面推进数字化转型的基础上创新科学管理机制，营造专业化、鼓励创新的工作环境。



他强调，科技研发不仅要提升论文数量，更要提高学术影响力和实际应用价值，聚焦基础科学难题、核心技术和战略技术领域；弘扬创新精神，敢于思考、敢于行动、敢于突破；强化国家、科学家、企业“三方联动”，推动科研成果走向市场，创造更高附加值，为国家经济社会发展作出实质性贡献。



值此之际，政府总理范明政代表党和国家领导人，向越南科学技术翰林院授予一等劳动勋章。（完）