范明政总理：越南承诺为半导体企业高效投资创造最佳条件

会见时在座的有越南政府副总理阮志勇，荷兰驻越南大使基斯·范巴尔，东南亚半导体协会主席Linda Tan；中央各部委、行业领导；越南半导体技术领域的集团和企业领导。值得一提的是，代表全球半导体产业链的3700家企业的32位协会和企业领导与会。



荷兰驻越南大使基斯·范巴尔、东南亚半导体协会主席及国际半导体企业代表对越南近期的经济社会发展成就，尤其是基于科技，具体是半导体产业的发展战略印象深刻，认为这符合世界和全球半导体协会的趋势；他们对越南的半导体产业发展政策表示高度评价并充满信心。



与会代表表达了继续在越南投资的愿望，建议越南需要选择优先发展领域；成立越南半导体协会，作为政府、企业、研究机构、科研单位之间的桥梁，共同参与制度建设、研发、人力资源发展、促进供应链、吸引投资，从而发展越南半导体生态系统并实现全球连接，使越南成为地区和世界的半导体中心。



政府总理范明政感谢各位代表分享意见并表达了与越南合作发展半导体产业的意愿，并对代表们为推动越南半导体产业发展所提出的宝贵意见和合理建议表示认可。

会议现场。图自越通社



越南已颁布了“近期至2030年、远期展望至2050年半导体产业发展战略”、“近期至2030年、远期展望至2050年半导体产业人力资源发展计划》；颁布了包含半导体在内的11项战略技术和战略技术产品目录等，力争明年拥有首个半导体芯片制造工厂。



范明政建议全球半导体协会和世界半导体企业信任越南的投资环境并继续在越南投资；帮助越南全面发展半导体产业，涵盖研究、设计、制造、生产，而不仅仅停留在测试、封装环节；支持越南培训高素质人力资源，并支持越南企业共同参与全球半导体价值链。



针对与会代表的建议，范明政明确表示，越南将继续完善体制机制，朝着宽松、顺畅的方向发展；发展基础设施，确保其同步、现代、畅通，满足发展需求；发展智慧治理和智慧人力资源；大力推进行政审批制度改革，其中将设立投资一站式部门——国家投资一站式门户；构建价值链以便中小企业共同参与；在越南形成半导体生态系统，让投资者能够高效经营。



范明政强调，越南承诺确保稳定、营造发展环境，本着“利益和谐、风险共担；国家、企业和人民利益和谐统一”的精神，为企业在越南投资兴业创造最佳条件。（完）

