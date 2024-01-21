范明政总理：越南愿进一步深化与罗马尼亚的合作关系和增强政治互信

范明政表示，回顾革新近40年历程，越南已取得了具有历史性意义的伟大成就。可以肯定的是，越南从来没有今天这样的基业、实力、地位和威望。经济规模增长52倍，人均收入增长约27倍。人民群众物质生活和精神生活显着改善；贫困户发生率从90年代初期的60%下降到2023年的2.93%，越南提前完成了千年目标。越南目前是全球和地区供应链的重要一环，是全球20大贸易经济体之一，签署了16项自由贸易协定（FTA），正在谈判签署3个自由贸易协定。



近年来，尽管世界形势错综复杂，面临诸多困难和挑战，但越南仍保持宏观经济稳定、通胀得到抑制、经济各大平衡得到保障；公共债务、政府债务、外债、预算赤字均低于上限。2023年，居民消费价格指数（CPI）平均上涨3.25%；国内生产总值（GDP）增速达到5.05%；贸易顺差280亿美元；吸引外商直接投资（FDI）增长32%以上。农业生产不仅满足丰富的国内消费需求，还为全球粮食安全保障作出贡献。2023年，越南大米出口量834万吨，创下历史新高。



越南之所以取得上述成就，是因为越南有效运用许多宝贵经验教训。其中包括，高举民族独立与社会主义旗帜。这是越南革命的基本、贯穿的路线，也是胡志明主席思想遗产的关键。其次、一贯奉行革命事业是属于人民、来自人民和为了人民。以人民为发展的核心、主体、动力、目标和最重要资源。注重发挥人民当家做主权。其三、不断巩固和加强团结：全党团结、全民团结、民族团结和国际团结。其四、将民族力量与时代力量相结合，把国内力量与国际力量相结合。其五、党的领导是决定越南革命一切胜利的头等因素。





为实现上述战略目标，越南重点建设快速、可持续发展的基础要素，即社会主义民主、社会主义法治国家、社会主义定向市场经济。推动落实体制机制健全、人力资源开发、建设同步现代化基础设施体系三大战略突破。建设独立、自主、积极主动有效务实融入国际一体化的经济体。与此同时，越南着力落实各领域在短期、中期和长期的重大主张和决策，包括：



在经济方面，继续优先将促进增长与保持宏观经济稳定、通货膨胀抑制、保障经济各大平衡结合起来。推动将经济结构调整与经济增长模式转型相结合，实现工业化、现代化，促进科技创新，有效利用资源，提高经济生产力和经济竞争力。重点更新旧的增长动力（投资、出口及消费），大力推动新增长动力（数字化转型、绿色转型、发展循环经济）。



越南注重文化建设和人文建设，致力建设先进且具有浓郁的民族文化特色的越南文化社会环境，使之真正成为发展和保卫祖国的内生力量和力量源泉。



在国防安全方面，将民族力量和时代力量结合起来，坚决维护祖国的独立、主权、统一和领土完整；维护国家发展和平稳定的环境；确保政治和社会稳定；维护社会秩序和安全。



在外交方面，越南鉴定奉行独立、自主、多样化、多边化，是国际社会的朋友、可靠伙伴和积极负责任一员的外交路线。着力建设独立自主、积极主动、深入、实质、有效融入国际社会的经济体。



作为饱受战争折磨的国家，越南比任何人都深知和平的可贵。 越南本着“搁置过去、尊重差异、弘扬相似、展望未来”的精神，化敌人为朋友，化对抗为对话，成为战后和解的典范。越南坚持全面开放的对外交往，深度务实高效融入国际社会。 越南从一个遭遇经济制裁和禁运的国家，现在已与世界上193个国家建立了关系； 在越南30个战略伙伴和全面伙伴中，有5个联合国安理会常任理事国、7个工业化国家集团（G7）成员、20国集团中的16个成员。 越南目前是70多个国际组织和论坛的成员，其中包括最重要的区域和全球多边机构。



之所以取得上述重要成就，是因为越南在根据实际情况、弘扬马克思列宁主义和胡志明外交思想基础上实施的正确外交方针和政策，大力弘扬 “越南竹子”的特点，即“树根稳固、树身结实、树枝柔韧”。



独立自主、和平友好、合作发展、多边化、多样化，主动融入积极融入国际社会的外交政策的坚定性和灵活性党等创造了越南外交力量。 与此同时，越南经济社会发展成就； 社会政治稳定，国防安全保障， “四不”国防政策等使越南国际地位和威望有力提升。



越南愿与世界各国、各国人民和国际社会一道，继续积极、主动、高效地为维护快速可持续发展的和平稳定环境作出贡献，共同创造和培育新动能，共谋增长，携手应对气候变化、自然灾害、流行病等全球性挑战。



范明政谈及罗马尼亚与越南关系时表示，越南与罗马尼亚有着良好的传统友好合作关系，两国关系不断积极扩大和发展。 罗马尼亚是最早与越南建立外交关系的国家之一，在越南争取民族独立、国家统一的斗争和当今国家建设和发展事业中给予越南宝贵支持和帮助。 罗马尼亚为越南培养了约4000名干部和专家。



罗马尼亚积极支持越南与欧盟谈判、批准和实施《越南—欧盟自由贸易协定》（EVFTA）进程，是最早批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA）的两个欧盟国家之一。

越南愿通过加强高级和各级代表团互访，进一步深化与罗马尼亚的合作，增强政治互信； 加强在多边和区域论坛上的合作；在贸易和投资方面取得突破，使之成为双边关系的支柱； 促进教育、文化、社会、劳务、数字经济发展、绿色经济、循环经济、科技技术、人工智能、新兴产业和领域等领域的合作；希望罗马尼亚政府继续维护在罗越南劳动者的合法权益。



作为曾在罗马尼亚留学的留学生，范明政表示，将继续为增进两国友好合作关系作出积极贡献；相信此次访问将有助于增进和深化两国友好合作关系，造福两国人民，为地区和世界的和平合作与发展作出贡献。（完）