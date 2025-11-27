范明政总理：越南愿与全球伙伴开展“利益和谐、风险共担”的有效合作

2025年秋季经济论坛于11月24日至30日举行，由胡志明市、外交部与世界经贸论坛（WEF）联合主办。本届论坛汇聚超过1500名国内外代表，彰显越南将二十一世纪两大驱动力——数字化转型与绿色转型相结合，迈向智能化、可持续及深度融合经济发展模式的战略视野。

范明政在论坛上分享了他向世界经贸论坛提议在越南举办秋季经济论坛从构想到落地的过程。范明政强调，2025年秋季经济论坛不仅是重要的国际盛事，更开启越南发展合作新篇章，助力区域与国际和平、合作与发展。

范明政指出，世界正经历政治极化、经济割裂、体制碎片化及发展分化等趋势，机遇与挑战并行。其中，"数字时代的绿色转型"成为了必然趋势。

基于此，范明政阐明越南在推进"数字时代绿色转型"过程中的三大核心理念，即一切发展要坚持以人民、企业为中心、为主体、为目标、为动力和资源，不以牺牲环境保护和保障民生换取单纯的经济增长，数字时代绿色转型须致力于让民众更加温饱、安全和幸福。

越南始终是国际社会的好朋友、可靠伙伴和负责任成员。越南坚持独立自主、和平友好、合作发展和多边化、多元化的外交路线，愿作各国的朋友与可靠伙伴，共同维护和平稳定环境，争取国际支持，实现快速可持续发展。

越南承诺认真落实千年发展目标及2050年净零排放目标，积极开放市场，完善法律法规，以引进绿色资金、绿色技术，坚持资源来自思维视野、动力来自改革创新、力量根植人民企业的发展观，坚持民族力量与时代力量、国内力量与国际力量相结合。

越南政府总理范明政在2025年秋季经济论坛开幕式和全体会议发表讲话。图自越通社

范明政指出，为实现上述目标，越南需以"体制通畅、设施联通、治理与人力智能、方法普及"为方针狠抓各项措施落实，包括着力完善体制；支持绿色与数字转型项目；简化行政审批流程及经营规定，为企业和外资创造最大便利；建立优惠机制，高效调动内外资源，促进公私合作；大力发展高质量人力资源，满足绿色与数字转型需求；完善校企联动政策；深化科技合作与转让，尤其是在人工智能、生物技术、量子技术、半导体、原子能等领域；推动行政管理从管控向服务转型，研究借鉴国际先进治理经验等。

范明政分享了越南在发展进程中的五项成功经验。他重申，越南愿以"利益和谐、风险共担"精神与全球伙伴开展务实合作。

2025年秋季经济论坛是彰显智慧汇聚、视野共享与利益联动的重要平台，为越南与国际社会注入动力。该论坛所凝聚的智慧、倡议与承诺不应止于言，更应践于行，激发新的合作前景与具体行动，共同为全人类开创绿色、数字化与人文发展的未来。

范明政期待本届论坛不仅是思想交流平台，更应成为增进互信、巩固合作、弘扬多边主义、尊重国际法的对话空间，以"给予即永存"精神共享利益。

范明政强调"三共"精神，即共倾听理解、共分享视野行动、共发展受益，坚信在各方的宝贵支持下，2025年秋季经济论坛将取得圆满成功，助力建设更家繁荣、团结、和谐、包容、可持续的世界。（完）