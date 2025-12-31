范明政总理：越南国家银行高效动员国内外资源，助力实现高增长低通胀目标

12月31日上午，越南政府总理范明政出席由越南国家银行举行的2025年工作总结暨2026年任务部署会议时，用32个字概括了越南国家银行及整个银行业取得的成就：“体制通畅、设施先行、政策灵活、调控合理、纾解有效、银行发展、人民受益、国家自强”。



据会议评估，在全球经济持续面临诸多风险和不确定性的背景下，紧密贯彻落实党的主张、决议以及国会、政府的各项决策部署和政府总理的指示，2025年，越南国家银行主动、灵活、有效地实施货币政策，并与财政政策及其他政策进行同步、协调、紧密配合，有力促进经济增长，同时保持宏观经济稳定、控制通胀。



今后一段时间，预计世界形势将继续复杂多变、难以预测，困难、挑战、风险和不确定性不断增加。整个银行业将继续把重点放在主动、灵活地实施货币政策上，与财政政策及其他宏观政策密切配合，旨在保持宏观经济稳定、控制通货膨胀、支持经济增长，并保障经济中各大平衡。



越南国家银行将继续根据宏观经济形势、通货膨胀走势和货币政策目标，适度、灵活地调控汇率；同步实施各项黄金市场管理措施；指导各信贷机构实现安全、高效的信贷增长，引导资金流向生产经营领域、重点优先领域以及经济增长的动力领域。



银行业将继续按照政府和政府总理的指示实施各项信贷计划；落实相关措施，为民众和企业更便利地获得银行资金创造条件；加快推进数字化转型，完善行业数据库，推进政务改革和线上公共服务，发展非现金支付，保障银行业运行的安全与稳定；同时坚决处置不良贷款，最大限度遏制新增不良贷款的发生。



越南政府总理范明政出席由越南国家银行举行的2025年工作总结暨2026年任务部署会议。图自越通社

范明政总理表示，当前世界形势变化迅速、复杂多变、难以预测，困难多于有利条件，在党的领导下，在国会的支持以及人民和企业的积极响应与共同努力下，越南经济社会形势持续向好，呈现出稳中有进、稳中向好的发展态势。



2025年，全国顺利完成或超额完成全部15项主要指标，经济增长率达8%，位居世界和地区前列。宏观经济保持稳定，通胀得到有效控制，增长动力持续增强，经济运行中的各项重大平衡和社会保障得到保障等。

上述成果为今后实现两位数增长目标奠定了坚实基础和重要前提，有力推动国家两个“百年”战略目标的顺利实现。

范明政强调，在所取得的国家经济整体成绩中，越南国家银行和银行业作出了重要贡献，用32个字概括了越南国家银行及整个银行业取得的成就：“体制通畅、设施先行、政策灵活、调控合理、纾解有效、银行发展、人民受益、国家自强”。



越南国家银行在保持国家信用评级稳定方面作出了重要贡献，为越南在今后阶段高效动员国内和国际资源、与国家同行实现高增长低通胀目标奠定了坚实基础。



政府总理范明政也坦率指出银行业仍存在一些需要整改的问题，以及必须克服的重大困难和挑战；同时强调，2026年具有特别重要的意义，银行业需要集中落实越共十四大决议，以及政治局、书记处、国会、政府的各项决议和结论，贯彻政府总理的指示；大力推进体制完善，在货币和银行领域实现更加强有力的制度突破和行政改革，满足国家发展需求。



银行业需要更新思维方式，实现发展突破，但必须始终坚持稳住宏观经济、控制通胀、促进增长、保障经济重大平衡这一目标；大力推动增长和投资；高效落实政治局即将颁布新的战略性、支柱性决议。

范明政总理希望并相信，银行业将继续发扬光荣传统和已取得的成果，做到“高瞻远瞩、统筹全局、深思熟虑、干成大事”，秉持“主动、灵活、创新、高效”的精神以及“自信、超越自我”的决心；更加努力奋进，出色完成党和国家赋予的各项职能和任务，履行好作为经济战线先行行业之一的使命。（完）