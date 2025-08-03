范明政总理：越南国家工业与能源集团要努力跻身区域企业前五强之列

越南共产党国家工业与能源集团（Petrovietnam）第四次代表大会（2025-2030年任期）8月3日召开。越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理范明政出席大会并发表重要讲话，高度评价该集团在保障能源安全、粮食安全、经济安全、社会安全和国家海洋主权安全等方面所作出的重要贡献。



大会重点总结集团上次党代会的决议落实情况，确定下任期的发展方向、目标和任务，讨论并为越共十四大文件草案和越共政府第一次代表大会（2025-2030年）的政治报告建言献策，选举产生越共国家工业与能源集团第四届委员会委员。



据大会上的报告，在2020-2025年任期内，集团党委带领全体成员应对新冠肺炎疫情、油价暴跌、极端自然灾害、全球供应链中断、地缘政治动荡等前所未有的重重困难和挑战，完成了全部12项目标任务。2024年，该集团首次实现营收突破1千万亿越盾，满足了国内75%以上的成品油需求，73%以上的尿素需求，占据液化石油气市场超75%的份额，提供全国10%的电力产量。



在生产经营的同时，集团积极履行社会义务，累计出资3.57万亿越盾，建设超过1万间“爱心屋”，种植120万棵树木，多次组织无偿献血，献血量达2.57万个单位等。



大会确定2025-2030年任期的主题为：“弘扬英雄传统，建设全面坚强的党；将集团发展成为实力雄厚、治理现代化、竞争力强，在能源转型和可持续绿色增长方面走在前列的企业。”

范明政在讲话中高度评价国家工业与能源集团党委及历届领导、干部职工的巨大努力和所取得的重要成果，这些成果为国家的快速、可持续发展作出重要贡献，保障了“能源安全、粮食安全、经济安全、社会安全和海洋主权安全”五大核心目标。



范明政赞赏集团党委提出的发展目标，并希望集团努力跻身本地区企业前七强，甚至前五强之列。范明政强调，这一目标虽难，但只要坚持 “化不可能为可能”、“注重智慧、珍惜时间、果断行动”精神就可实现。



范明政要求集团在科技应用、改革创新、数字化转型等方面发挥先锋模范作用，全面发展能源、工业和服务三大支柱产业，积极主动融入国际，持续转变思维，创新工作方式，有效发展新能源，加强高质量技术服务。



范明政指出，集团必须重视党建工作，采用现代化、智能化管理方案，提高生产经营效率；灵活应对市场变化，抓住全球供应链重组带来的机遇，确保实现可持续发展目标。



与此同时，贯彻落实党和国家的各项决议、政策精神，思想要清晰，思路要成熟，行动要果断，明确责任分工，杜绝贪污腐败。



范明政希望国家工业与能源集团党委加强领导，全体成员团结一心、目标一致，弘扬奉献精神、坚定意志、高效行动，上下同心，形成强大合力，将团结精神转化为内生动力和坚实基础，推动集团在国家新发展阶段实现快速、可持续和高效发展。（完）