范明政总理：越南力争2027年前实现半导体芯片自主生产

越南政府总理范明政在8月4日上午举行的国家半导体产业发展指导委员会第二次会议上发表结论性讲话时强调，在发展半导体产业中需要"全国上下形成一支大军，行军必须神速决断；作战讲究快速、强势、胜利；成效追求可持续、长远"。

半导体芯片是第四次工业革命的重要环节

范明政在会议总结中指出，半导体芯片是第四次工业革命的重要环节，对发展数据库和人工智能至关重要。全球半导体产业正快速发展，越南绝不能置身事外。

范明政认为，近期，党和国家已出台多项主张、战略和政策，为半导体投资发展创造条件，政府及总理本人也颁布多项关于半导体产业发展的决定和指示。

范明政高度评价各部委、行业、地方、培训机构和企业为越南半导体产业发展所作出的努力，其为国内经济增长注入新动力，推动科技创新和国家数字化转型取得突破。同时，政府总理也指出半导体产业发展中面临投资资金需求、体制机制、基础设施建设、技术转让、人力资源培训等方面的挑战。

越南力争2027年前实现半导体芯片自主生产

范明政要求，今后应加快推进半导体产业发展战略和半导体产业人才培养计划，力争最迟在2027年越南自主设计、制造和测试部分必要芯片。

为实现这一目标，总理指示各部委、行业和地方继续重点落实政府和政府总理制定的半导体产业发展任务和解决方案，特别是《至2030年面向2050年越南半导体产业发展战略》、《至2030年面向2050年半导体人才培养计划》，加快完成2025年各项任务，为半导体产业发展奠定基础，尽早实现2030年前人才培养目标。

范明政强调，在发展半导体产业中需要"全国上下形成一支大军，行军必须神速决断；作战讲究快速、强势、胜利；成效追求可持续、长远"。他说，需要构建包容、同步、全面、务实、高效的半导体产业生态系统；完善体制机制，特别是优惠政策，破解基础设施、制度、人才等瓶颈。

政府总理要求，应从吸引投资的优惠政策转向技术转让的优惠政策；有效协调"国家-企业-院校"三方关系；促进公私平等，进一步扩大国际合作；发展竞争有序、平等、符合市场规律的半导体芯片市场。

范明政强调，半导体产业发展是必然的客观需求，是战略突破口，也是我们未来的核心任务；这是一项必须做、一定要做、并且一定要取得成功的工作。他认为，需要整个政治体系的参与，以及人民、企业、投资者的支持和国际友人的帮助。（完）