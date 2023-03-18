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范明政总理：赴土耳其开展救援工作彰显越南武装力量参与并出色完成国际任务的能力
这是越南首次派出由国防部76名成员和公安部24名成员组成的大型队伍赴距离越南遥远之地执行救援任务。
据公安部代表报告，在土耳其开展国际救援工作期间，公安部救援队已部署多项措施，采取灵活机动的战术，利用各种救援工具，在3个地点开展搜救工作并配合土方成功营救一名幸存者，将14名遇难者遗体运出现场.
此外，救援队还向土方捐赠2吨医疗设备；走访慰问并向受灾民众赠送慰问品。
与此同时，人民军队救援队在31个地点开展搜救工作，在废墟了发现15处有遇难者；同巴林和墨西哥救援队配合开展搜救活动并将有遇难者的三个地点移交给当地救援力量，将10名遇难者遗体运出现场。
救援队向土方职能力量和受灾群众发放药品和赠送慰问品。在启程回国前，救援队向当地政府捐赠25吨应急救援物资。
范明政在见面会上发言时指出，继承联合国维和行动，此次赴土耳其抗震救灾的越南救援队不仅进一步实化细化具体化越南党和国家关于“越南是国际社会的积极且负责任一员”的外交政策；还彰显越南武装力量参与并出色完成国际任务的能力，向外国推广越南友善待人、充满人情味、富有人道主义情怀、弘扬国际团结精神的国家和人民形象。
范明政强调，尽管仅在很短的时间内开展抗震救灾任务，遭遇种种困难和挑战，但凭借自己的本领、经验、协同作战和负责任的精神，救援队已发挥崇高的国际主义精神、民族优良传统和武装力量的崇高品德，为灾区人民献上一份绵薄之力。
范明政表示，向土耳其灾区人民伸出援手，是越南对外政策的生动体现，同时也彰显出越南党、国家和人民的国际团结精神。上述成果已获得国际社会、土耳其政府和人民的高度评价。
范明政对公安部和国防部已主动在解决国际问题方面为主管部门建言献策，确保赴土耳其抗震救灾的救援队出色完成任务给予表彰；此举为提升越南在国际舞台上的地位和威望做出积极贡献。
值此之际，范明政向赴土耳其开展救灾活动的公安部和国防部救援队授予奖状。（完）