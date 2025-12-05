范明政总理：试点建设自由贸易区并打造榕桔国家能源中心

12月5日，越南政府总理范明政主持召开政府常务会议，就成立自由贸易区及在榕桔经济区（广义省）建设国家炼油化工与能源中心的项目征求意见。

在岘港、海防、胡志明市建设自由贸易区

关于成立自由贸易区，会议集中讨论政策基础、法律依据和现实条件，并就发展目标与方向、设立原则标准、管理模式、重点任务、解决方案、法律框架以及自贸区特有的优先政策机制等进行深入讨论。

目前越南通用法律体系尚未对自贸区的机制政策、管理和运作作出具体规定。越南国会近期颁布了关于试点实施岘港市、海防市特殊发展机制政策的决议，其中包含自贸区相关内容。

因此，制定自贸区建设方案具有紧迫性和重要性，需立即推进以为其提供政策基础，进而推动形成自贸区通用法律框架。这将使自贸区成为新发展动力，成为越南按国际标准进行经济体制机制改革、营商环境优化的试验区。

根据财政部拟定的方案，计划于2026年在岘港、海防和胡志明市建立首批自贸区；到2030年全国在条件适宜地区建成约6-8个自贸区及类似模式；至2045年在全国形成8-10个达国际标准、具备区域竞争力、贡献GDP15-20%的自贸区及类似模式。

范明政在总结讲话中对试点建设自贸区的主张政策表示赞同，要求相关部门完善方案，提交主管机关审议，并确保方案的可行性、有效性，助力经济社会发展。

范明政总理在会议上发言。图自越通社

范明政指出，需明确自贸区与国际商贸中心之间的区别，两套机制政策既有共性又存差异，应灵活创新运用现有规定。关于试点选址，范明政要求参考国际经验，结合国内情况，制定具有特色、竞争力、可行性且不过度影响投资环境的特殊政策机制。

范明政强调，试点建设自贸区需推进从政策制定到规划实施、基础设施建设、资源吸引、高科技应用、智慧管理及人才培训；注重居民安置，保障社会福利，打造明亮、绿色、清洁、文明、现代的宜居环境；建立精简高效的管理机构，推进分级授权管理制度，提升自贸区自主权并加强监督检查。

将榕桔打造为国家能源中心

同日，范明政主持召开政府常务会议，审议关于推动榕桔经济区国家炼油化工与能源中心发展的机制政策。

榕桔是越南首座现代化炼油厂，位于榕桔经济区内，该区被政府规划为以炼油、石化、重工业为核心的多领域综合性经济区。

在听取各方汇报与意见后，范明政明确指出，由越南自主投资建设的榕桔炼油厂运行状况良好，二期扩建计划符合国家整体发展方向。

范明政要求制定总体可行方案，推动在榕桔经济区建设国家炼油化工与能源中心，以满足快速可持续发展需求，助力地方经济社会发展，保障国家能源安全自主，促进炼油化工与能源产业发展，推动未来数年实现两位数增长，为实现国家百年战略目标贡献力量。（完）