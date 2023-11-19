范明政总理：莱州省须重点挖掘新增长动力

据莱州省委代表的报告，近期该省省委、政府和各族人民已共同努力攻坚克难，并在各个领域上均取得积极成效。



范明政在会上发言时对莱州省党委、政府、军民所作出的努力和取得的成果给予表彰。



对莱州省潜力和优势做出分析时，范明政强调，莱州省在国防安全与保护国家边境主权方面具有极为重要的战略地位。当地边贸发展具有许多有利条件，矿产资源丰富多样，森林面积大，水资源丰富，水电发展潜力巨大；文化底蕴丰厚，自然景色壮丽秀美，旅游潜力巨大。



范明政认为，凭借上述潜力和优势，莱州省汇聚实现快速、绿色、可持续发展的足够条件，有望成为中游地区、北部山区和全国的经济发达、边疆稳固的省份。



范明政要求，莱州省着力实现快速、绿色、可持续发展，提高人民群众的生活水平；重点加强扶贫济困工作，保护和弘扬各民族文化特色，保护环境，筑牢国防安全防线。



范明政指出，莱州省须把资源投入经济社会，尤其是交通和旅游基础设施建设发展；重视推动数字、农业、农村、教育、医疗、文化、体育等领域基础设施发展。



特别是，该省须重点挖掘各种新增长动力，如推动辛胡高原旅游发展，建设马鹿塘（Ma Lù Thàng）口岸经济区，推动矿物开采和加工发展，充分挖掘能源发展潜力等。同时，继续深入推进行政审批制度改革，优化营商投资环境等。

此前，18日，范明政一行看望了辛霍（Sìn Hồ）县巴苹（Pa Tần）小学寄宿制民族学校师生，走访封土县怀㳥（Huổi Luông）边防屯，视察封土县马鹿塘（Ma Lù Thàng）国际口岸经济区。



值11·20越南教师节之际，越南政府总理范明政看望慰问了辛霍县巴苹小学寄宿制民族学校师生并向其赠送慰问品。



多年来，儿童关爱、教育和保护工作一向得到党、国家和全体社会的极大关注。政府和政府总理也颁发并落实了多项儿童保护、关爱和教育计划与提案，吸引了各级各部门、各地方、社会组织、团体、人民和好心人一同积极参与。



范明政对莱州省一向认真落实当和国家的主张和政策，努力做好儿童关爱、教育和保护工作感到高兴。巴苹小学寄宿制民族高中学校额教育质量不断提升，学生养育工作落到实处，为他们全面发展营造良好环境。



*18日下午，范明政走访了封土县怀㳥边防屯。

范明政表示，莱州省在国防安全方面具有重要地位，与中国接壤并设立了2个口岸。怀㳥边防屯一向出色地完成各项任务，受到边境地区党委、政府和人民的高度评价，为巩固和加强军民团结，在边境地区建设坚固的“民心阵势”做出贡献等。



范明政要求怀㳥边防屯继续贯彻落实各级党大会决议，有效落实国家边境保护战略、越南边防法以及边境主权和安全管理与保护工作相关法律文件等。（完）