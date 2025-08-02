8月2日上午，越南政府总理范明政主持召开“二合一”会议，即东南部协调委员会第六次会议暨落实国会第98号决议指导委员会第四次会议。

越南第十五届国会于2023年颁布了关于试行部分特定机制和政策，推动胡志明市发展的第98号决议（98/2023/QH15）。

在全国行政区划调整后，东南部地区包括三个省市：胡志明市（合并原胡志明市、巴地头顿省和平阳省）、同奈省（合并同奈省和平福省）以及西宁省（合并西宁省和隆安省）；总面积超过2.8万平方公里；人口近2100万；地区生产总值（GRDP）超过1500亿美元；占国家财政预算总收入的36.3%、全国出口总额的33.3%、外资总额的42%以上。

东南部地区在国家发展战略中具有特别重要的地位，是越南经济的“火车头”和决定性增长极。目前，东南部地区正推动实施多项重要基础设施项目，包括海上风电项目、自由贸易区；隆城国际机场项目及通往机场的道路系统；嘉义–真诚高速公路、胡志明市–木排高速公路等。根据东南部各地方的报告，2026–2030年中期公共投资金额需求超过137万亿越盾，公共投资项目数量为36个。

政府总理范明政在会议上强调，在越共中央政治局、书记处和总书记苏林的领导下，越南已经开展了一场关于组织机构改革的歌名，“重绘江山”，截至目前取得了具有转折意义的基本成功，为迈入新的发展纪元奠定了基础。