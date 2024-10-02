范明政总理：绿色发展是必然趋势 需要全社会共同参与

10月2日上午，越南政府总理、履行越南在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会(COP26)上做出的承诺国家指导委员会（以下简称COP26指委）主任范明政主持了COP26指委第五次会议。

会上，COP26指委集中评价越南在COP26上做出的承诺践诺情况，尤其是COP26指委第四次会议所提出的任务执行情况，公正能源转型伙伴关系(JETP)和亚洲零排放共同体(AZEC)落实情况。

范明政在会上发言时强调，气候变化形势日益严峻，在全球范围内产生影响深远，因此应对气候变化、绿色发展、温室气体低排放发展是人类不可逆转的趋势。

范明政指出，近期在充满困难的背景下，越南依然实现增长、抑制通货膨胀并推动数字经济、绿色经济、循环经济发展；宏观经济平稳运行，经济运行保持在合理区间，货币政策与财政政策逐步向绿色化推进。国家所取得的成就离不开绿色发展、能源转换、应对气候变化等方面的贡献。

范明政在盘点越南在COP26上做出的承诺践诺情况时强调，整个政治体系和全体人民的认知越来越深刻，行动越来越有力，共同参与应对气候变化，在自然灾害中筑牢安全防线，减少温室气体排放，践行净零排放承诺等目标。

越南已成为践行应对气候变化国际承诺的亮点；越南在COP26上做出的承诺和践诺工作已迅速被纳入各项法律文件、政策、战略和计划中；绿色发展和能源转型国际合作不断拓展和深化。外国投资商越来越关注对越南应对气候变化、能源转型等领域进行投资。

范明政重申，应对气候变化，包括绿色转型、能源转型、降低温室气体排放是必然且不可逆转的趋势。做出COP26承诺、参与公正能源转型伙伴关系声明是越南正确的政策和发展的机遇。

范明政指出，“气候变化是一个全球性问题，影响到所有人和企业。因此，要采取全民参与、全球参与的措施；倡导国际合作，维护多边主义；动员人民和企业共同参与，政策制定须为人民和企业服务并让其享受到成果；为实现国家可持续发展的目标，为人民过上富裕幸福的生活做出贡献。”

本着此精神，范明政要求今后继续完善相关体制、政策和法律，为数字化转型、绿色转型、绿色增长、低碳经济、循环经济发展提供服务；研究吸引全社会资源，尤其是公私合作资源、外国资源投入绿色转型、绿色增长、温室气体低排放发展和适应气候变化的机制等。

关于JETP宣言的实施，范明政同意通过JETP实施监测和评估框架、JETP实施优先项目清单，并原则上同意实施8个JETP项目的政策；要求完成与 JETP 相关的机构和政策。关于AZEC，范明政表示，日方非常积极地实施，要求各部委制定具体方案和项目，以提出实施方案。(完)