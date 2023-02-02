范明政总理：继续把维护宏观经济稳定和控制通胀放在首位

2月2日上午，越南政府总理范明政主持召开2023年1月政府例行会议。

会议主要对1月份的经济社会发展情况和2月份的核心任务；经济社会复苏计划执行情况；公共投资分配和到位进度情况；三个国家目标计划执行情况等进行讨论。

政府副总理黎明慨、陈红河、陈流光等出席会议。

经济增长率居亚太地区第二位

会上，各位副总理、部长、各省市人民委员会主席均评价，经济社会形势向好回升，宏观经济保持稳定，控制好通货膨胀，2022年和2023年1月，为全国人民群众欢乐、健康、安全、节俭地迎春过年创造了良好条件，营造了热闹、团结、互助互爱的氛围，为胜利实现2023年任务目标创造了前提。

范明政总理强调，2023年1月，政府的指导和协调工作更加科学、贴近实际、取得实效；指出，全国为人民群众欢乐、健康、安全、节俭地迎春过年创造了良好条件；适当、充分和及时地实施社会保障政策；按照书记处的指示，重视对伤残军人、烈士家属、越南英雄母亲和革命有功者的感恩扶助活动。春节过后，劳动、生产、经营气氛活跃、热闹和兴奋。

1月份，经济社会发展持续向好，取得全面成效。宏观经济平稳，通胀可控，主要平衡得到保障。工业、农业、旅游等主要产业和领域稳步发展。

国际组织对越南经济给予了积极评价。其中，在刚刚于2023年1月发布的全球经济展望报告中，世界银行（WB）预测，越南2023年经济增长率为6.3%；尽管比上一个预测期低了0.2%，但这是亚太地区处于第二高的水平。

除了经济发展，社会民生也得到了保障，拔出9.5万亿越南盾支持2500万名社会政策对象。文体活动、庙会活动热闹、欢乐、安全、健康，充满民族文化特色的活动均得到举行。

继续把维护宏观经济稳定和控制通胀放在首位

范明政总理指示，继续把维护宏观经济稳定、控制通胀、促进增长和确保主要平衡放在优先位置。坚定主动、灵活有效地实施货币政策；紧密同步协调货币、财政等政策。必须确保信贷机构系统流动性和安全性，保持货币的安全；促进信贷适度增长，瞄准生产经营、重点领域和增长动力；促进非现金支付；继续为房地产市场排忧解难，资金优先投向好的项目等。

政府总理要求，紧急下发指导实施3项国家目标计划的文件；尽快完成经济社会恢复和发展计划的剩余资金分配计划；加强严格管理，加快推进大、重大、具有高溢出项目进度，特别是交通重点项目的实施进度。

各部委、行业和地方结合做好“越南人优先使用越南货”活动和有效开发和开拓国内市场；加强贸易促进活动，对接供需，扩大出口市场；使市场、产品和供应链多样化；有效利用自由贸易协定，特别是新一代自由贸易协定。

范明政总理指示，继续推进行政改革力度，改善营商环境；减少和简化与生产经营活动有关的规定；促进电子政务、数字政府、数字公民、数字经济；尽快完成建设，连接国家数据库；按时迅速完成规划工作，保质增效；着力彻底解决药品和医疗器械采购、招标、使用，使用社会保险来源支付医疗检查和治疗费用等方面的困难和障碍；完善和推进医疗机构自主机制；确保国防安全；有效实施对外计划；主动，积极斗争，驳斥虚假、不良、错误、敌对等的信息和观点。（完）