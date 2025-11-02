范明政总理：继续为民营经济发展创造便利条件

据会议的评估，第68号决议发布近6个月来，全社会对民营经济发展的认识都发生了非常积极的转变。截至目前，全部34个省市政府、21个部委、部级机构和政府直属机构均已颁布民营经济发展计划。



政府、各部委和地方积极简化行政手续，削减与简化行政审批事项超过2900项、经营条件2200多项，每年可节省约34万亿越盾。投资和营商环境持续改善，民营企业发展强劲。自2025年5月起，平均每月新设企业超过1.8万家，累计2025年前10月新设和复产企业共有近26.2万家，同比增长近30%。今年前9月，国家预算收入达1920万亿越盾，增长30.5%；其中民营经济达338万亿越盾，增长121%以上。



范明政在会上发表总结讲话时要求各部委和各省市人民委员会继续指导贯彻落实第68号决议，制定具体行动计划，狠抓第68号决议的要求，同时监督任务进度。



政府总理要求各部委、部级机构领导人、各省市人民委员会主席优先分配充足的财政资源和人力资源，以公共投资引导私人投资，以国家资源释放人民和企业的资源。



会议场景。图自越通社

范明政要求财政部负责研究、分配和确保实施企业扶持政策和计划的经费；立即完善关于循环经济试点机制议定、开展绿色循环项目的企业可享受年利率优惠2%的政策支持的议定、通过预算外国家财政资金建立环境-社会-治理（ESG）标准框架、中小型企业发展基金议定、一万名首席执行官培养计划和1000家典范企业发展计划、国家一站式投资门户网站等，有选择地、有条件地吸引外资，与国内外企业和参与全球供应链的企业配合与协调。



另外，农业与环境部、国家银行、司法部、工贸部、文化体育旅游部等部门加快完善有关土地数据库、绿色循环项目的优惠贷款政策、中小微型企业的法律支持计划、支持企业走向国际市场、文化产业发展计划等政策。



范明政强调，各计划应做到“六个明确”包括，明确责任人、明确任务内容、明确责任划分、明确权力范围、明确完成时间、明确产出成果；立即完善有关民营经济发展的实施细则。



范明政建议企业继续优先开发科技、数字化转型、创新、战略基础设施（铁路、核电站、机场基础设施等）、医疗卫生、教育等领域，提高技能和专业知识。



范明政要求企业界和人民共同崛起，快速且