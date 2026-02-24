范明政总理：社会科学巩固内生力量并提升国家文化软实力

值此2026丙午年春节之际，越南政府总理范明政于2月24日上午莅临越南社会科学翰林院，看望慰问社会科学与人文领域的专家及领军科学家。



战略研究与政策咨询作用得到充分肯定



范明政总理参观越南社会科学成就展，并听取关于科学家们所作出卓越贡献的介绍。展出内容包括：20项获颁国家最高荣誉“胡志明奖”的特别卓越研究成果，以及28项获颁“国家奖”的优秀科研工程和贯彻落实政治局决议的科研成果。



此外，范明政总理还参观了由法国远东学院移交给社会科学信息研究院存档的相关影像资料。目前，该院正完善相关档案，申请联合国教科文组织（UNESCO）将其列为世界遗产。



座谈会上，越南社会科学翰林院院长黎文利教授表示，历经73年的建设与发展，越南社会科学翰林院已充分证明其作为党和国家领先的理论研究与实践总结机构的地位，为国家制定路线、主张和发展政策提供了重要的科学依据。



在听取该院领导的报告及建议后，范明政总理向越南社会科学翰林院全体干部和工作人员致以最美好的新春祝福，并对该院七十多年来历代科学家所付出的努力与贡献表示由衷感谢并给予高度认可。范明政对各位教授、科学家发表的充满热忱、智慧、深思熟虑且贴近实践的意见表示诚挚感谢，并强调将以最虚心的态度、最周全的考虑和最坚决的行动来吸纳和梳理这些宝贵意见。



范明政总理强调，社会科学不仅是重要的学术研究领域，更是国家各领域发展路线与政策制定的思维基础和行动指南。党和国家始终高度重视并确定，社会科学与人文科学具有有机的内在联系，是一个不可分割的整体；它是国家科学事业的重要支柱，在建设和保卫祖国事业中发挥着特殊作用。



进一步赋予自主权与自负盈亏权



范明政总理发表讲话。图自越通社

范明政总理强调，越南社会科学翰林院是党和国家在社会科学领域的领先战略研究中心，是理论研究、实践总结及为国家路线政策制定提供科学依据的中坚力量，为维护与发扬越南文化、人文及智慧价值作出重要贡献。



范明政强调，未来一段时间，越南社会科学翰林院需实现突破性发展，确立其作为党和国家在人文社会科学领域中“战略参谋机构”的地位。



政府及各部委将对相关机制政策进行审查，进一步授予其在运行、资源开发及人力资源培训方面的自主权与自负盈亏权。范明政同意在职权范围内考虑解决该院提出的各项建议，若超出职权范围则提请上级主管机关审议。



政府总理要求各部委及相关机构完善体制、机制与政策，排忧解难，为越南社会科学翰林院的发展创造便利条件。范明政总理深信，凭借为党和国家履行“战略参谋”的使命、团结传统、无限的创造力以及卓越的学术本领，越南社会科学翰林院必将继续攀登新高峰，无愧为国家科学事业之骄的盛名。（完）