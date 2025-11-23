范明政总理：确保春节前全面完成因灾受损房屋修缮

会议以视频连线方式举行，在政府驻地及庆和、嘉莱、得乐、林同、西宁等各省市、第五军区民防指挥部等地设有分会场。各位政府副总理、各部部长、部级机构及政府直属机构负责人；各中央部委、机构领导；国家民防指挥部成员及各省领导等与会。



据农业与环境部的报告，自11月16日至今，嘉莱、得乐、庆和、林同等省发生强降雨和洪灾。自11月21日起，降雨量已减小，各河流水位已降至警戒一级。目前，得乐省仍有4个乡、坊受淹；庆和省延田、和智等两乡仍有87间民房被淹；林同省仍有127间民房被淹。预计强降雨将向顺化—广义地区移动，并将在11月25日减弱。



洪灾造成严重损失：102人死亡或失踪，1154间房屋受损，洪峰期间有186000间民房被淹；超过8万公顷稻田和农作物受损；超过320万只牲畜和家禽死亡或被冲走；国道沿线24处发生塌方，交通中断；大量交通、水利、教育和医疗基础设施受损。据初步统计，洪水灾害造成直接经济损失约为90350亿越盾。



党和政府领导以及各部委和地方继续坚决开展洪灾应对和重建工作。各部委和地方已认真落实政府总理、常务副总理及国家民防指挥部的指示，积极开展洪灾应对和善后处理工作，重点是疏散搬迁38381户的119938人，为受淹地区民众提供粮食和生活物资。许多组织、个人及爱心人士也积极开展对洪区民众的救援活动。



国家民防指导委员会成员出席会议。图自越通社

听取各部委和地方的报告后，范明政发表了总结讲话，要求各部委和地方严格有效执行中央政治局、中央书记处、苏林总书记、政府和政府总理关于防洪抗灾和恢复重建工作的指示。



范明政责成各位副总理继续密切关注灾情，并按照职权指导各项防洪救灾和恢复重建工作。各地方政府派遣领导人深入乡镇灾情热点区域，直接掌握灾情，指导展开灾后恢复重建工作，尽快恢复生产生活。



范明政透露，在会见世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞·阿达诺姆时，他已建议世卫组织支持越南应对洪灾影响。世卫组织总干事接受了建议。范明政责成卫生部和外交部协调，及时向世卫组织提出援助请求，以解决必要的紧迫性问题。



政府总理要求在2025年11月23日10时前完成以下手续：分别向得乐省、嘉莱省、庆和省、林同省追加5000亿越盾、1500亿越盾、1500亿越盾和3000亿越盾的援助资金；分别向得乐省、嘉莱省和林同省追加2000吨、1000吨和1000吨大米，并要求各地政府务必公开、透明、公平、合理地分配援助资金和物资。



范明政指示国防部、公安部、老兵协会和胡志明共青团动员力量，支持民众修缮房屋、清理环境；要求对房屋倒塌、倾覆或被洪水冲走的家庭进行检查，安排临时住所；在2025年11月30日前完成受损民房修缮工作；同时，保障在2026年1月31日前为失去房屋的民众重建房屋，服务于民众在2026年春节之前都能有房过年。



政府总理指导教育培训部和各地方政府尽快审查并提出各教育场所教室修缮方案；同时，为学生能够正常上学提供帮助。卫生部与各地方政府在2025年11月30日前配合开展灾后重建工作，对民众进行体检和治疗；调动在场力量做好环境清洁、防控疫情工作，保障人民安全。



政府总理指示立即向死者、失踪者和伤者家属提供援助和支持；恢复生产生活；向民众和企业支付保险金；不让任何地方被孤立；保障粮食、食品、必需品和衣物供应，确保民众不缺衣少食；动员运输企业向灾区运送货物和设备。



范明政指示对水库和大坝系统进行监测，确保其安全运行；恢复整个交通系统；恢复服务于生活生产活动的电力系统；恢复电信和信息系统；支持人民和企业恢复生产生活。



政府总理要求越南祖国阵线动员国内外干部、战士和同胞继续为受灾影响地区的人民提供援助；同时，合理有效地分配援助资金。（完）