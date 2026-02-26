范明政总理：研究制定面向中等收入群体的住房发展政策

2月26日上午，越南政府总理、中央住房政策和房地产市场指导委员会主任范明政主持召开指导委员会第六次会议。会议重点评估了第五次会议部署工作的落实情况，并围绕研究制定面向中等收入群体的住房政策进行了深入探讨。



会议以线上线下相结合方式举行，主会场设于政府总部，连线全国34个省市设立的分会场。政府副总理陈红河，各部委、行业领导，各省市人民委员会负责人，以及相关行业协会、企业和银行代表共同与会。



范明政在开幕致辞中强调，居住权是公民的基本权利。他提出，每一位公民都应在公开、透明、公平的环境下，根据自身收入水平和国家经济社会发展实际，平等获得适宜的住房，实现国家、企业与人民利益的协调统一。住房发展应构建完善的多层次供应体系，涵盖商品房、保障性住房等多元类型。无论何种住房形态，均须确保基础设施完善、配套同步、服务均等，实现全面覆盖，而非选择性保障。



范明政指出，自2025年以来，政府持续加大政策支持力度，着力破解住房领域特别是保障性住房建设中的难点与障碍。截至目前，全国已建成保障性住房超过10万套，力争到2028年完成100万套的建设目标，较原计划提前两年。与此同时，随着实践发展，新的住房需求不断显现，特别是月收入约2000万越盾及以上的中等收入群体，其住房需求日益迫切。



他强调，本次会议旨在统一思想、凝聚共识，深入研究面向中等收入群体的住房发展思路与政策举措，持续增加住房供应，满足不同收入群体的合理住房需求，切实保障公民平等获得住房的权利。





会议重点围绕以下议题展开讨论：加大适合中等收入群体购买的商品住房项目土地供给；加快土地利用规划和城市总体规划编制，优先安排适价商品住房用地；推广以公共交通为导向的城市开发模式，提升土地利用效率，缓解交通拥堵，提升城市品质；为符合条件的商品住房项目提供优惠信贷支持，满足居民合理购房需求。



范明政指出，最终目标是扩大房地产市场有效供给，优化产品结构，推动房地产价格趋于合理，确保有住房需求的群体能够在公开、透明、规范的环境中公平购房，避免不必要的程序障碍和消极现象。



他强调，要增强紧迫感和责任感，“不浪费一天时间、不延误一周工作、不错失一个月机遇、不在一年内陷于被动”，加快出台符合实际需求的政策举措。



越通社将持续关注并报道会议相关进展。（完）