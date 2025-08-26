范明政总理：消除临时住房和危旧房的任务是体现党心所向、民心所盼的特殊国家工程

在全国喜迎9·2国庆80周年的热闹气氛中，8月26日上午，越南政府总理、中央竞赛奖励委员会主席、全国消除临时房和危旧房工作中央指导委员会主任范明政主持召开了总结“2025年携手消除全国危旧房”竞赛运动全国视频会议。



此次会议具有重要意义，标志着越南历史上首次不再有人民居住在临时房和危旧房中，比越共十三届中央第42号决议（42-NQ/TW）设定的目标提前5年完成；同时高效落实了十三届十中全会第97号结论（97-KL/TW）和书记处第34号指示（34-CT/TW）。



会议主会场设在政府驻地，并与34个省、市进行视频连线。越共中央政治局委员、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战，中央宣教与群众工作部部长阮仲义，政府常务副总理阮和平；越共中央办公厅主任黎怀忠；胡志明市市委书记陈流光等机关领导；各位部长、部级机构负责人、政府直属机关领导；各省、市领导，以及各国驻越南大使馆、国际组织代表；以及各大集团、优秀企业等领导与会。



历史里程碑—越南的奇迹



贯彻落实越共中央委员会、政治局、书记处的各项决议、结论和指示，2025年4月13日，越南政府总理、中央竞赛奖励委员会主席范明政在和平省正式发起了全国竞赛运动，从即日起至2025年全面实施“全国携手破除全国危旧房”运动。

2024年10月5日，政府在河内启动了全国范围内的临时房、危旧房改造支持计划，旨在调集资源，实现2025年完成三项任务的目标，即为有功人员提供住房支持；为人民落实各国家目标计划中的住房支持；为贫困户和相对贫困户消除临时房和危旧房。



政府已成立破除临时房和危旧房的各级指导委员会；颁布指导性文件，进行领导和指导部署；出台实施计划；并及时解决实施过程中遇到的困难和问题。



迄今，全国共新建、修缮住房334234间（其中新建255310间，修缮78924间）；除国家财政预算外，全国还筹集了超过247610亿越盾用于开展落实消除临时房、危旧房的计划；同时动员了超过270万个劳动工日，吸引45.4万人次参与住房建设和修缮支持。



范明政总理对在党的领导以及在阮富仲总书记和苏林总书记的经常性和直接的指导下开展落实“全国携手消除临时房危旧房”计划和竞赛运动所取得的超出预期的成果深感动容。



秉持以人为中心，把人作为主体、目标、动力和最重要的发展资源的一贯精神，坚持“不让任何人掉队”方针，党和国家始终特别关心人民的生活，出台许多机制政策并优先调集资源，关心和改善人民的精神和物质生活，其中包括为贫困群众、政策优抚对象和弱势群体提供稳定、安全的住房支持。



范明政总理强调，在全国范围内完成消除临时房和危旧房的任务，是体现党心所向、民心所盼的特殊国家工程，是“民族情、同胞义”的生动体现，具有深刻的政治意义、社会意义和人文意义。范明政总理认为，这也是越南在可持续减贫事业中的一项伟大壮举，为我国在新时代坚持公平、社会进步与可持续发展的发展理念奠定了坚实基础。这也是纪念八月革命和9·2国庆80周年、人民公安传统日80周年，并迎接各级党代会，迈向越共第十四次全国代表大会的一项突出而切实的成就。

弘扬并推广该计划在社会保障工作中的作用



范明政总理高度评价在指导过程中所采取的紧密督导，特别是在政策与实施组织方面的调整，以及各部委、地方、社会政治组织和企业在落实“全国携手消除临时房危旧房”计划与竞赛运动中的创造性参与，以及该计划的重大意义。范明政总理同时还指出了在领导、指导、管理和组织实施方面的宝贵经验教训。



为进一步发挥在消除临时房、危旧房方面取得的成果，并继续更好地开展社会保障工作，今后需要提升社会政策质量，明确关心和支持住房作为一项长期、经常性和持续性的任务，重点面向有功人员、贫困户、相对贫困户以及生活在经常遭受自然灾害、受气候变化影响地区的民众。



政府总理要求各部委、行业和地方继续开展审查工作，尽快完善针对无业可扶、无力脱贫的贫困人口的社会补助政策，以及支持农村贫困户改善住房的信贷政策，并提高对生活在经常遭受自然灾害、受气候变化影响地区的民众住房安全保障条件。 范明政总理坚信，在光荣的越南共产党领导下，在整个政治体系以及全国军民的共同努力之下，我们将继续成功落实越共中央第42号决议（42-NQ/TW）中关于继续推进改革、提升社会政策质量的目标和任务；为实现“两个一百年”目标作出贡献；推动国家坚定迈入新的时代——越南民族富强、文明、繁荣、昌盛的时代。



会议上，在落实“2025年全国携手消除临时房、危旧房”计划和竞赛运动中取得优异成绩的19个集体获得党和国家授予三等劳动勋章；另有19个集体获政府总理奖状。（完）