范明政总理：没有任何理由延迟完成灾民住房重建修缮工作

12月17日中午，越南政府总理范明政主持召开会议，与中央各部委、机关就"光中战役"——为近期因洪涝灾害导致房屋倒塌、冲毁或严重损坏的家庭快速重建、修缮住房的进展情况进行了讨论。会议以线上形式与相关地方进行视频连线。



出席会议的有越南政府副总理陈红河；中央各部委、机关领导；经济集团领导；以及河静、广治、顺化、岘港、广义、嘉莱、得乐、庆和、林同等省市领导。



落实政府总理发起的"光中战役"，计划为河静至林同各省市因灾房屋倒塌、冲毁或严重损坏的民众新建1653套住房，修缮35731套住房。截至目前，这些地方已有1622套住房动工新建，较上周增加651套，其中474套已完工；已完成修缮35731套住房中的32559套。



范明政表扬了得乐、嘉莱、岘港等省市在过去一周新增动工多套住房，并要求接下来各地继续审查、督促推进“光中战役”——这场没有硝烟但必须取得彻底胜利的战役，以温暖因灾失去家园、房屋受损民众的心，让他们能够安居乐业。



范明政发表讲话。图自越通社

范明政强调，既定目标不变：到2025年12月31日必须完成所有需要修缮的房屋；到2026年1月31日必须完成全部新建房屋。在执行过程中，如遇资金、材料、人工、设备等方面的困难，必须及时报告政府总理处理；没有任何理由可以延迟完成灾民住房的重建修缮工作。



范明政要求公安部、国防部、胡志明共青团协助投入建设和修缮力量；号召民众本着“有力出力、有物出物”的精神互相帮助。各地负责为民众解决建材和设计问题。



国防部要本着“我军来自人民、为人民服务"的精神保障建设人力。农业与环境部配合各地，紧跟情况，处理突发问题。政府监察总署加强对援助资金使用情况的监察。越南能源工业集团、越南电力集团、越南邮政电信集团、军队电信集团积极支持各地；通讯社、新闻媒体需宣传在支持重建修缮住房工作中民心靠山的要义。



关于基础设施修复，包括与民众生活相关的公共基础设施，范明政要求，在12月20日前，各地必须统计需要修缮、修复的社区活动场所、医疗站、文化室等公共建筑清单，上报政府办公厅，提请政府考虑支持。（完）