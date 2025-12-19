范明政总理：汗水、鲜血和泪水凝聚成推动发展的工程

12月19日上午，值此纪念全国抗战日79周年（1946年12月19日—2025年12月19日）之际，全国34个省市同步举行234个重点项目和工程的开工、竣工及通车仪式，总投资额约3400万亿越盾，以昂扬姿态迎接越南共产党第十四次全国代表大会的召开。



这是2025年以来政府第三次在全国范围内同步开展大型项目、工程集中开竣工活动。活动以线上线下结合方式在79个会场同步举行，中央主会场设在河内奥林匹克体育都市投资建设项目现场。



政府总理范明政出席中央主会场活动并发表指导讲话。国会主席陈青敏出席河内红河景观大道轴线项目开工仪式。



战略性基础设施——本届任期的亮点



建设部部长陈红明介绍，预计到2025年底，全国将拥有高速公路3500多公里、沿海公路约1700公里；完成多座大型机场升级扩建；一批海港与城市轨道交通项目投入运营；多项关键电力输送工程竣工。文化社会基础设施建设同步推进，数百个社会住房项目落地实施，临时住房和危旧房得到整治；边境乡学校建设持续推进；规模位居世界前列的国家展览中心启动建设。



与此同时，越南已进一步完善政策法律基础，为下一阶段投资建设宁顺核电站、南北高速铁路、跨区域铁路线路以及服务2027年亚太经合组织会议相关项目等战略性基础设施做好充分准备。



仅2025年一年，中央与地方已开工、竣工的工程和项目达564个，总投资额超过514万亿越盾，其中私人资本占比近75%，彰显私营经济在国家发展中的重要作用日益提升。



范明政总理出席开工仪式的项目——河内奥林匹克体育都市项目占地逾9000公顷，总投资约925万亿越盾，定位为国际级体育服务新城，将为提升首都综合地位作出重要贡献。



范明政在活动中代表党和国家领导集体致辞，重温胡志明主席79年前发表的《全国抗战号召书》精神。范明政强调，这一精神至今仍指引全党、全民、全军胜利落实党的各项决议，推进实现两个“一百年”战略目标。其中，推动基础设施朝着同步化、现代化方向发展作为三大战略突破口之一，具有特别重要的意义，为国家开辟了新的发展空间。



范明政总理向取得优异成绩的集体颁发三级劳动勋章。图自越通社

在世界局势复杂难料、快速变化的背景下，政府及各级、各部门和地方秉持“只谈前进、不谈后退”的方针，努力“化危为机”“扭转局面、转换状态”，在经济社会基础设施投资发展中不断创新思路与方法，着力破解体制机制与分级授权方面的瓶颈，充分发挥整个政治体系和全社会的综合力量。



正因如此，本届任期内国家经济社会基础设施体系实现了突破性发展，一批规模大、技术复杂的工程以创纪录的工期建成投用，显著改变了国家面貌，培育了新的增长动力。



五个重要肯定与“五个确保”要求



范明政指出，本次集中开竣工的工程和项目具有多项“之最”：总投资规模最大，超过3400万亿越盾；私人资本参与规模最大，近2800万亿越盾，占比超过82%；单体项目投资规模最大，如奥林匹克体育都市项目投资额达925万亿越盾。



这些成果体现了五个重要肯定：肯定了党和国家的战略视野与领导治理能力；肯定了战略性基础设施建设取得的强劲进展；肯定了发展私营经济的正确主张；肯定了全民族大团结的力量和“以人为本”的重要作用；肯定了越南人民自力更生、自强不息、敢想敢干的优良传统。



范明政代表政府，对党中央、政治局和书记处的领导表示衷心感谢，对整个政治体系的积极参与、人民群众的全力支持、企业界的贡献以及国际友人的协作表示感谢。范明政特别表彰了各部门、地方、投资方、承包商以及工程师和工人队伍——建设战线上的“战士”——他们日夜奋战，克服了重重困难。



“汗水，甚至鲜血和泪水，已凝聚成推动国家发展的建设工程，为人民带来实实在在的利益。”范明政深情说道。



面向今后一段时期实现高增长的目标，范明政要求各级、各部门和地方在基础设施投资发展中切实落实“五个确保”：确保体制机制畅通；确保资源到位、进度达标、质量过硬；确保征地拆迁工作顺利；确保资金使用高效，防范腐败与浪费；确保投资真正为人民带来实惠。



秉持“党指引、国家引导、企业先行、公私协作”的精神，范明政与各位领导共同为全国234个工程和项目举行了开竣工及通车仪式，助力越南稳步迈入新的发展时代。（完）