范明政总理：本着“六个率先”精神推动胡志明市发展

8月10日上午，越共中央政治局委员、越南政府总理、贯彻落实国会关于胡志明市特殊发展机制和政策(试点)的第98号(98/2023/QH15，以下简称为《决议》)决议指导委员会主任范明政主持召开胡志明市经济社会发展情况及第98号决议落实情况评估工作会议。



尽管国际形势继续发生深刻复杂变化，胡志明市经济社会发展仍取得积极成效。今年上半年地区生产总值（GRDP）同比增长约6.46%，创2020年以来最高水平，对全国增长贡献率达19.65%。



今年前7月，胡志明市财政预算收入完成年预算的近64%，同比增长14%；消费品零售和服务收入总额同比增长10.3%；出口额增长10%；工业生产指数（IIP）增长6.2%；接待国际游客量增长30.3%等。另一方面，胡志明市大力加快重点工程和项目实施进度；提交了胡志明市规划（2021-2030年阶段，愿景展望至2050年）。公共投资资金拨付率达1.2%。胡志明市力争2024年经济增长率达7%，2025年达8-8.5%等。



胡志明市提请政府和政府总理审议并尽快批准市中心防洪排涝工程投资主张；批准医药产业园；向高科技园区扩建项目提供中央预算资金支持；批准部分交通建设项目投资主张等。



第98号决议实施一年后，各有关部门完成了18项任务中的8项，胡志明市完成了24项任务中的10项。其中，各有关部门正在重点实施芹耶国际中转港项目、胡志明市—中良高速公路扩建项目、国际金融中心提案、胡志明市铁成系统发展提案、胡志明市城市铁路系统开发项目、碳信用市场开发项目等。



会议评价，第98号决议落地近1年后取得了许多可喜成就并成为胡志明市利用快速可持续发展机遇的有效杠杆。 范明政在会上发言时对胡志明市党委、政府、军队和人民在2024年前7月已不断努力取得许多重大成果，对全国经济增长、国家预算收入、吸引外资、旅游等领域的发展做出切实贡献给予认可和表彰。同时指出了部分不足之处，如现有潜力和优势尚未充分挖掘出来，基础设施建设尚未满足发展需求，公共投资资金拨付进度较为缓慢，企业生产经营仍遇到困难等。 范明政要求胡志明市本着“六个率先”精神以更大决心、更大努力、更实举措、更强力度加快各种特殊机制和政策落地见效。其中，率先改变思维方式，实现全方位、包容性、高效且可持续发展，以人民和企业为中心和主题；率先推进数字化转型、智慧城市发展、绿色转型、循环经济、共享经济、夜间经济发展；率先开发和应用科学技术、创新创业；率先推动高附加值的服务产业发展；率先打造高素质人力资源和专家人才队伍；率先落实社会政策、社会保障、社会进步与公平正义，不以牺牲社会进步、公平正义为代价，单纯追求经济增长，不让任何人掉队等。



范明政强调，胡志明市是“地区的核心与增长极”、“文明现代、充满活力、创造力强的城市”、“全国经济、金融、贸易、科技、创新中心”，因此任务十分重要，也十分艰巨。范明政希望并相信胡志明市将会发挥所取得的成就，疏通资源，深挖潜力，实现突破，不断发展等。（完）