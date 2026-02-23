范明政总理：春节假期后首个工作日必须迅速投入到工作中去

2月22日下午（即丙午年正月初六），越南政府总理范明政主持召开政府常务会议，评估2026丙午年春节各项工作落实情况，并部署节后主要工作任务。



会议评估，落实中央书记处关于组织2026丙午年春节的指示，政府总理颁布了多项相关指导文件。各部委、机关和地方认真贯彻落实各项要求，及时部署各方面工作，体现了“不让任何人过不上春节”的精神。



全国组织春节慰问活动，总经费超过3.7万亿越盾，惠及620万人次。劳动者春节奖金平均为869万越盾/人，较2025年春节增长13%。



春节期间，市场供需状况总体稳定，服务民众过节的生活必需品供应充足，未出现价格大幅上涨现象。庆建党贺新春活动有序开展，在人民群众中营造了欢乐祥和的氛围。



全国交通保障工作组织良好。与2025年同期相比，交通事故起数、死亡人数和受伤人数三项指标均下降，不过部分地方仍发生较大交通事故。



相关力量坚持开展巡逻管控执勤，严密管理边境、口岸、港口，严防非法出入境；保障党和国家领导人各项活动的绝对安全。春节期间，全国政治社会治安秩序良好。

越南政府总理范明政主持召开政府常务会议。图自越通社

范明政在总结讲话中表示，全国上下按照中央书记处和政府总理的指示精神，度过了一个欢乐、温馨、安全、健康、充满温暖的春节。范明政表扬了各部委、地方，特别是春节期间仍坚守岗位的医疗、公安、军队、工人、工程师等力量，他们牺牲了个人的欢乐，为国家、为人民付出了努力。



范明政强调，2026年的任务十分繁重。其中，必须确保宏观经济稳定，控制通货膨胀，促进增长，保持经济总量的基本平衡，严格控制国家预算赤字、公共债务、政府债务和外债，提高人民的物质和精神生活水平，维护独立、主权和领土完整，确保社会治安秩序。



范明政强调，必须在节后首个工作日迅速投入工作中去，各位部长、部级机关首长及各省市人民委员会主席密切关注国内外形势，以便灵活、及时、有效地作出反应；强化各领域的纪律建设，厉行节约、反对浪费，削减不必要开支；大力推动公共投资资金拨付；坚决处理IUU黄牌警告问题；加强对春节庙会活动的管理；有效落实民生保障政策等。



范明政强调，要集中资源，确保各项法律草案的起草质量；集中实施2026-2030年国家行政改革计划；有效落实党的十四大决议、中央政治局各项战略决议以及中央书记处、政府、政府总理的各项指示；为第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作做好充分准备；发起竞赛运动，做好表彰奖励工作。

