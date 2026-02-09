范明政总理：数字化助力—绿色化推广—企业突破—国家远航

2月9日上午，政府总理范明政、中央竞赛奖励委员会主席在政府驻地主持“改革创新，发展科技，推进数字化、绿色化转型”竞赛运动和“大力发展私营企业，提高国有企业效率”竞赛运动的启动仪式。启动仪式在政府驻地现场举行，并以线上方式连接全国34个省市的分会场。



范明政总理在启动仪式上发表讲话时强调，启动“改革创新，发展科技，推进数字化转型与绿色转型”和“大力发展私营企业，提高国有企业效率”这两项竞赛运动，是为快速、有力、同步推动党的十四大决议迅速融入生活而举行的重要事件。



十四大以革新思维、长远眼光、战略导向和坚定意志确立了一系列具有高度行动性的历史性决策，为国家开创了新的机遇，引领全民族实现两个百年目标。在筹备大会的同时，中央政治局已颁布九项战略性专题决议，其中包括关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议，关于发展民营经济的第68号决议，关于发展国有经济的第79号决议，这些为国家快速和可持续发展奠定了基础、创造了便利条件。



越共十四大也确定了一项战略目标，即“在民族新纪元实现战略自主、自强、自信，奋勇前进”；重申坚持民族独立与社会主义相结合的目标；依靠内力、内生力量自主奋进，坚决不被动、不依赖、不受制，灵活、及时、有效地适应实际情况，提升国家综合实力。

出席启动仪式的代表。图自越通社

范明政表示，通往“战略自主”的最快、最直接同时也是最可持续、最有效的道路，正是通过科技、创新以及数字化、绿化转型，结合建设一个独立自主、深广、全面、灵活、有效融入国际的经济体。

这是发展过程的客观要求，是时代的必然趋势，是国家的战略选择。为了掌握战略性技术以及确立新的增长模式、重构经济结构、发展数字经济、绿色经济、循环经济等，需要发挥企业界的核心、引领和先锋作用，其中国有经济发挥主导作用，民营经济是最重要的动力之一。

范明政要求“改革创新，发展科技，推进数字化、绿色化转型”竞赛运动集中实施五项重点竞赛任务。其中包括：在思维、认识和行动上实现突破性竞赛：确定科技、创新、绿色—数字转型是增长的关键动力，是提高生产率和竞争力的基础；是提升治理效能、国家自主能力以及保障国防安全的工具；竞赛发展现代、同步、安全、可靠、高效的数字基础设施和绿色基础设施，避免浪费；竞赛在各领域活动和国际合作中大力进行改革创新，应用数字化、绿色化转型；竞赛发展数字经济、数字社会、数字政府、数字行政、数字公民，结合“数字扫盲”运动以及各类以安全、可靠、安民为目标的数字平台；竞赛在快速和可持续经济发展中推动绿色转型，应对气候变化。



关于“大力发展私营企业，提高国有企业效率”竞赛运动，本着“企业是中心，基础设施是基石，体制是动力”的精神，范明政建议集中实施五项重点竞赛任务，包括：竞赛革新思维、认识和行动：从行政管理转向发展创造、服务人民和企业，实施现代治理并陪伴、支持企业；竞赛建设和完善同步、全面的发展体制，及时疏通堵点，创造便利、公平、透明的投资营商环境；竞赛建设“五化”导向的企业社群：数字化、绿色化、智能化、资源最优化、利益和谐化；同时确保区域和全球竞争力；企业竞赛革新治理模式，提高生产经营效率，率先掌握技术，实现绿色—数字转型；自信地深广融入国际，确立越南品牌地位；建设企业文化、商业道德，打造有胆识、现代化、负责任且充满人文精神的企业家队伍。（完）