范明政总理：教育培训合作是越美关系的亮点

范明政高度评价阮氏莲恒教授近期为组织和参与越南高层领导人政策对话做出的积极贡献。

范明政强调，越美关系提升为全面战略伙伴关系后，两国关系不断走深走实，为两国经贸、投资及其他领域合作奠定了坚实基础。2024年，英伟达、苹果、谷歌等众多美国大型企业有意扩大在越南的投资规模。

范明政表示，越南正在更新传统动力，补充和促进新的增长动力，开发外层空间、海洋空间和地下空间。在国内努力的同时，越南还需要包括美国在内的国际友人的支持与合作，特别是在资金、科技、创新、智慧治理、人力资源、绿色发展等方面的支持与合作。

范明政强调，教育培训合作是两国关系的亮点，随着越来越多的越南学生赴美留学，越南总理建议伯格鲁恩控股公司研究投资于具有文化、历史意义的项目，帮助在海外推广越南文化，使充满民族特色的越南文化国际化，促进文化产业发展；开展教育、研究和人力资源开发等方面的合作。

尼古拉斯•贝格鲁恩对越南近年来的变化感到钦佩，并相信越南在未来将强劲发展，并肯定越南在国际舞台上日益提升的政治和经济作用。

尼古拉斯•贝格鲁恩对范明政的建议表示赞同，并表示，伯格鲁恩控股公司愿与越南在人力资源培训方面进行合作、投资和提供支持。他说，在不久的将来将根据越南的发展战略，为越南设立发展性投资基金提供支持。（完）