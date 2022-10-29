范明政总理：政策操作上必须更加及时、精准和有效

越南政府10月例行会议10月29日在政府总理范明政的主持下在河内召开。会议对2022年10月和前10个月全国社会经济发展形势、政府第一号决议（01/NQ-CP）落实情况、社会经济复苏和发展计划执行情况、公共投资资金到位进度、国家三大目标计划落实情况等进行评价，同时讨论今后的主要工作任务和其他重要问题。

范明政在致会议闭幕辞时表示，2022年国际形势错综复杂，国内机遇和挑战并存。

2022年10月和前10个月，全国社会经济发展形势亮点纷呈。宏观经济大盘稳定， 通货膨胀得到抑制。前10月平均居民消费价格指数上涨2.89%，进出口总额超过6160亿美元，同比增长14.1%，贸易顺差额达94亿美元，主要宏观指标处于合理区间。工业生产持续复苏。前10个月新成立企业和恢复生产企业达17.85万家，同比增长38.3%。外商直接投资174.5亿美元，同比增长15.2%等。

此外，保障和改善民生工作继续受到关注，突出问题、热点问题得到及时处理。

范明政同时也指出了经济社会发展仍旧面临的困难和挑战，如宏观经济、通货膨胀仍存在危机。股票、企业债券、房地产、劳务市场和科技活动未达所望，企业生产经营、汽油管理、吸引外资等方面存在困难。

关于今后的工作任务，范明政要求各部委和地方大力弘扬担当精神，及时处理所存在的问题。

范明政强调，政策操作上必须更加及时、精准和有效，实施过程中必须保持密切协调。

范明政指出，应凝心聚力，贯彻落实党、国会、政府的政策主张，确保各项目按期保质进行。

“总体目标是稳定宏观经济大盘，促进增长，确保主要宏观指标处于合理区间。谨慎、灵活、有效地操作货币和财政政策；密切配合，加强财政、货币和其他宏观政策之间的协调”，范明政强调。

其中，要全力保障经济运行所需的资金，尤其是作为增长动力的消费、投资和进出口的三大动力；确保货币、信贷、金融、公共债务、粮食、能源、信息等的安全；促使供需两端有效发力；加快落实社会经济复苏发展计划中的各项任务措施。

范明政要求各部委和地方完成2021-2025年中期公共投资项目资金到位进度，化解困难，促进出口。密切关注市场变化，以采取相应管理措施。适度管理油价，保障汽油、石油供应。促进出口市场多样化，维护贸易顺差格局。

与此同时，大力推进行政体制改革，集中处理运营绩效差的银行、企业和进度缓慢的项目。

政府总理还指示各部委协调修改补充有关石油贸易、证券和企业债券市场管理的若干法律法规，确保国家、企业和民众之间的利益和谐。

此外，大力推进数字化转型，加强纪律建设，维护社会治安秩序，严厉打击腐败、浪费行为。

政府总理对每个部委部署了具体工作任务。如建设部牵头解决有关房地产问题。交通运输部促进高速公路项目、新山一机场T3航站楼等重点项目。教育培训部本着利益协调精神合理解决学费问题。卫生部促进新冠疫苗接种工作，大力解决药品和医疗用品短缺问题等。（完）