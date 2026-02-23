范明政总理：政府办公厅要在春节假期后首个工作日部署工作任务

2月23日上午，越南政府总理范明政在2026年春节假期后的首个工作日会见了政府办公厅全体干部、职员，致以新春祝福，并指导部署工作任务。



春节期间，范明政总理与各位副总理已分赴全国各地，看望慰问并向人民、荣军、烈士家属、革命有功家庭、优抚家庭、革命老前辈、越南英雄母亲、知识分子、文艺工作者、宗教界神职人员、武装力量单位、值守人员、困难群众、贫困户、劳动工人等致以新春祝福。



特别是，范明政还亲临越德医院和白梅医院，看望慰问医生、护士和患者；实地视察、指导、检查并督促重点工程建设进度，慰问工地工人，其中包括友谊—芝陵、同登茶岭高速公路项目，以及试运行河内城市铁路呠—河内火车站线项目的工地工人。正月初六，政府常务委员会召开会议，听取关于丙午年春节期间情况的汇报，并指导部署节后重点工作。



根据政府、政府总理的指导，各部委、地方已深刻领会并及时开展各方面工作，确保“不让任何人过不上春节”的精神；组织人民度过了一个欢乐、健康、安全、节约、温情的传统春节。



其中，政府办公厅特别注重落实好对干部、公务员、职员和劳动者的待遇政策，关心照顾其物质和精神生活，特别是困难户；组织见面会并向已退休的政府办公厅老干部赠送春节礼物。春节假期期间，政府办公厅全体干部、公务员、职员和劳动者度过了一个欢乐、温馨、健康、安全的春节。

在工作会上发表讲话时，范明政强调，全国各地欢度2026丙午年春节的氛围欢乐温馨、安全健康、充满温情，较往年有了诸多进步。



范明政要求政府办公厅根据书记处第55号指示和总理第36号指示，从年初、月初首日起立即着手开展各项工作。政府办公厅要继续全面推进各方面工作革新，在综合参谋工作中更加积极主动、高效；准确把握形势，及时有效提供政策反应参谋。该单位要继续发扬和鼓励“敢想、敢做、敢担当”的精神；巩固团结统一的集体，以“对话增进信任”为方针，真诚倾听、用心沟通；“崇尚智慧、重视时效、当机立断”并高效行动。



范明政认为，2026年及未来工作要求将更为繁重，必须付出更多努力；要有更高决心、更大努力、更坚决行动；分工明确责任到人、任务清晰、时限具体、成效可考、权限分明、责任到位。他要求政府办公厅在组织实施中务必更加迅速、及时、精炼，直奔主题。政府办公厅各厅局、单位之间，以及与各部委、地方的协调配合要进一步紧密、高效。（完）