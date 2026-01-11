范明政总理：政府党委有效实施五大战略和三大突破

会议集中评估总结政府党委的党务工作和政治任务完成情况，重点分析所取得的成果、存在的不足及其主客观原因，并总结了相关经验教训。同时讨论了2026年重点工作方向和任务，特别是集中领导、指导落实党的十四大提出的重大目标。



2025年取得全面成果



范明政在会议总结讲话中强调，2025年是转换状态、扭转局面的一年。政府党委高度发扬团结精神，集中领导、指导，出色全面完成各项政治任务和党建各项工作，及时有效应对新出现的问题，其中领导指导完成政治任务、发展经济社会等工作取得了全面、重要且突出的成果。



政府党委集中领导、指导政治体系组织架构的调整工作，在短时间内完成了非常庞大的工作量，其核心是完善体制机制，调整政府各部委、机构的架构，克服了职能、任务重叠交叉情况，两级地方政府模式顺畅运行。

政府党委集中领导、指导了文化、社会、教育、医疗等各领域工作，提高人民物质和精神生活水平，保障人民健康；成功组织了一系列国家重大节日的纪念活动；投入大量资源用于民生保障、社会福利工作；消除临时住房、危旧住房，建设保障性住房；落实优抚对象的制度和政策等。



各级党组织集中指导了国防、安全、外交和国际一体化工作，维护和平稳定的发展环境。同时，坚决领导、指导各机关完善体制机制，提高反消极腐败浪费工作成效。政治、思想、道德建设等党建工作得到严肃、规范的执行。



范明政指出，2025年，政府党委全力以赴"化危为机，化思维为资源，化挑战为动力"，动员全民参与国家发展；为有效实现2026年经济社会发展目标、推动国家快速可持续发展、稳步迈入新时代奠定了基础。



2026年聚焦五大战略 三大突破



范明政在明确指出所取得的成就、原因和经验教训后表示，2026年是具有特殊重要意义的一年，必须有效组织落实党的十四大决议。重点是建设廉洁强大的政府党委，提高党组织和党员的战斗力。通过构建并实施战略愿景、实现战略自主、落实两个百年奋斗目标来完成政治任务。



在此基础上，制定并有效实施五大战略，即完善战略机制体制、动员战略资源、投资战略基础设施、发展战略技术、创造战略平衡。



范明政要求集中精力指导组织党代会服务工作，确保大会的绝对安全；集中贯彻落实党的十四大决议、决议行动计划及行动方案。

范明政代表政府党委常务委员会，向在领导、指导组织政府第一次党代会以及出色完成任务的党组织和党员干部颁发了政府党委的奖状。图自越通社

与此同时，组织实施国会关于2026年经济社会发展计划的第244号决议、政府第01号决议；有效组织实施中央政治局已颁布和即将颁布的各项战略突破性决议；继续推进组织机构精简，同步完善体制机制，有效运行政府组织架构模式、两级地方政府模式等。



范明政要求，继续大力推进关于体制、基础设施、人才开发的三大战略突破，关注文化问题，保障和改善民生问题，维护民族独立主权，确保政治稳定、社会治安秩序，继续增强国防安全，大力推进外交和国际一体化，准确把握形势，有效应对各国的政策变动和调整。



会议上，范明政代表政府党委常务委员会，向在领导、指导组织政府第一次党代会以及出色完成任务的党组织和党员干部颁发了政府党委的奖状。（完）



