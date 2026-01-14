新闻
范明政总理：推动国际关系由“扩展”向“提质增效、走深走实”转变
会议认为，党正确、及时的领导和指引，有助于形成适应新形势新任务要求的国际融入新思维。2025年，越南进出口总额预计创下新高，超过9200亿美元，实现贸易顺差210多亿美元；吸引外资取得积极成果，实际到位外资约达280亿至290亿美元，创历史新高。
在政治、国防和安全领域的国际融入全面、同步推进，越南在联合国、东盟、亚太经合组织、世界经济论坛、金砖国家扩员机制、二十国集团峰会等多边和地区论坛上发挥更加积极、主动的引领作用，得到国际社会和合作伙伴的高度评价与支持。
越南主动推动并成功举办东盟未来论坛、可持续发展与全球目标伙伴关系峰会（P4G）、卫塞节大典、2025年秋季经济论坛，以及在河内举行的《联合国打击网络犯罪公约开放》签署仪式。
在双边交流与合作、联合国维和行动、东盟框架下的多边防务论坛、香格里拉对话会、香山论坛以及通过国际刑警组织、东盟警察组织等渠道开展跨国犯罪防控合作等方面，越南不断提升国家地位，同时争取服务于祖国建设与保卫事业的资源。
在科技领域的国际融入发挥主导作用，有效动员外部知识和资源，服务于经济增长和结构调整目标。文化、教育、卫生等其他领域的国际融入也得到积极推进，与多个重要伙伴形成利益交融，为实现可持续发展目标、保障社会民生和人类安全作出积极贡献。
各部委、行业和地方在国际融入工作中更加积极主动，创新方式方法，签署多项国际承诺、协议和条约，带来切实利益。
毗邻中国、老挝和柬埔寨的多地积极发展边贸经济和口岸经济，加强基础设施、物流以及货物和服务对接，直接巩固和平友好边界，拓展战略空间，促进地方经济社会发展。
国际承诺和协议的谈判、签署与履行能力和成效不断提升，有力推动国内体制机制、政策法律的完善。高级别对外交往中签署的国际承诺和协议数量持续增加，涵盖领域更加多样，紧贴国家在科技、创新、可持续发展等方面的战略重点。
范明政作总结发言时指出，2025年世界和地区形势复杂严峻。在此背景下，中央政治局颁布第59号决议，明确在新形势下推进国际融入，将其确定为国家在新时代发展的一项重要战略支柱。
政府已迅速具体化并颁布实施第59号决议的行动计划；国会通过了第250/2025/QH15号决议，推出若干特殊机制和政策，以提升国际融入成效。各部委和地方也相继制定具体行动方案，紧贴人民和企业的正当、实际需求，落实第59号决议各项任务。
范明政强调，国际经济融入显著提升了国家角色和地位，其中经济外交助力国家快速实现状态转换，主动适应外部环境变化，“化解挑战、把握机遇、实现目标”。
范明政强调，2026年是越南在新时代开启新一阶段国际融入进程，落实越共十四大对外路线方针的开局之年。
因此，国际合作必须更加深入、全面、务实、高效，同国家发展目标紧密挂钩，提升自主、自强能力，推动国际关系由“扩展关系”向“提升质量、深化内涵”转变，由“参与”为主向“引领、塑造”转变；同时，以主动、灵活、有效的方式适应快速复杂变化的国际形势。
范明政强调，国际融入是全党、全民、全系统的事业，在党的领导下，由国家统一管理，人民和企业既是中心、主体，也是目标、动力和资源。各部委、机关、单位和地方要在各自职责范围内，积极主动推进国际融入工作，坚持深化内涵、拓展外延、提升实效的方针；深入贯彻、不断创新对外和国际融入思维、认识与行动，完善党在新形势下的对外和国际融入理论，加快制定越共十四大对外路线若干重大方向和主张的决议。
范明政要求提高国际经济融入质量，服务战略性领域发展；推动政治领域国际融入走深走实、务求实效；加强对外、国防和安全之间的紧密协同，形成“远程综合防线”。同时，加快推进科技、创新和数字化转型领域的国际融入，统筹推进文化、社会、旅游、环境、医疗、教育培训等领域的国际融入，坚决推动国际承诺和协议的签署与务实高效落实；继续发挥国家国际融入指导委员会在统筹协调、指挥调度中的核心作用，及时解决机制、政策以及跨部门、跨区域问题，不断提升国际融入工作的领导力和执行力。
范明政指出，2026年及今后一个时期国际融入任务十分繁重。他相信，各部委、地方和指导委员会成员将继续发扬“说到做到、承诺必行，行之必果”、“只谈做、不谈退缩”的精神，推动国际融入真正成为整个政治体系的共同任务，按照第59号决议精神，使国家在国际融入中实现真正“奋发图强”，稳步迈入民族发展新时代——一个富强、文明、繁荣，人民安居乐业、幸福美满的新时代。（完）