范明政总理：推动国际关系由“扩展”向“提质增效、走深走实”转变

会议认为，党正确、及时的领导和指引，有助于形成适应新形势新任务要求的国际融入新思维。2025年，越南进出口总额预计创下新高，超过9200亿美元，实现贸易顺差210多亿美元；吸引外资取得积极成果，实际到位外资约达280亿至290亿美元，创历史新高。



在政治、国防和安全领域的国际融入全面、同步推进，越南在联合国、东盟、亚太经合组织、世界经济论坛、金砖国家扩员机制、二十国集团峰会等多边和地区论坛上发挥更加积极、主动的引领作用，得到国际社会和合作伙伴的高度评价与支持。

越南主动推动并成功举办东盟未来论坛、可持续发展与全球目标伙伴关系峰会（P4G）、卫塞节大典、2025年秋季经济论坛，以及在河内举行的《联合国打击网络犯罪公约开放》签署仪式。

在双边交流与合作、联合国维和行动、东盟框架下的多边防务论坛、香格里拉对话会、香山论坛以及通过国际刑警组织、东盟警察组织等渠道开展跨国犯罪防控合作等方面，越南不断提升国家地位，同时争取服务于祖国建设与保卫事业的资源。

在科技领域的国际融入发挥主导作用，有效动员外部知识和资源，服务于经济增长和结构调整目标。文化、教育、卫生等其他领域的国际融入也得到积极推进，与多个重要伙伴形成利益交融，为实现可持续发展目标、保障社会民生和人类安全作出积极贡献。

各部委、行业和地方在国际融入工作中更加积极主动，创新方式方法，签署多项国际承诺、协议和条约，带来切实利益。

毗邻中国、老挝和柬埔寨的多地积极发展边贸经济和口岸经济，加强基础设施、物流以及货物和服务对接，直接巩固和平友好边界，拓展战略空间，促进地方经济社会发展。

国际承诺和协议的谈判、签署与履行能力和成效不断提升，有力推动国内体制机制、政策法律的完善。高级别对外交往中签署的国际承诺和协议数量持续增加，涵盖领域更加多样，紧贴国家在科技、创新、可持续发展等方面的战略重点。

范明政作总结发言时指出，2025年世界和地区形势复杂严峻。在此背景下，中央政治局颁布第59号决议，明确在新形势下推进国际融入，将其确定为国家在新时代发展的一项重要战略支柱。