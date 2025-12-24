范明政总理：推动国防工业向现代化、高科技及军民两用方向发展





出席会议得有越共中央政治局委员、国防部长潘文江大将，以及国防部、科技部、财政部、司法部、外交部、工贸部、内务部、政府办公厅、越南国家银行等相关部门。

范明政在会议上强调了提升形势研究、预测和评估能力，为党和国家正确制定军事国防方针战略提供参谋的任务，以满足当前及长远保卫祖国的要求；及时、妥善处理各种情况，避免陷入被动；继续配合有效同步落实越共十三大八中全会关于新形势下保卫祖国战略的决议；完成中央政治局、书记处、政府和政府总理2026年度工作计划中的各项任务。

范明政要求2026年继续发展国防工业；按照现代化、高科技方向开发武器装备；发展军民两用产品。他要求继续有效落实政治局关于发展科学技术和国防工业的第57-NQ/TW号决议，以及政府、中央军委的相关决议；动员包括私营经济在内的各种经济成分参与国防工业发展，特别是基础技术和核心技术。

会议在政府驻地召开。图自越通社

范明政建议，要破除体制机制和政策瓶颈；疏通资金来源；提供优惠、优先吸引人才并注重人力资源培训；继续加快实施紧迫、重点任务的进度，并加强国防工业领域的国际合作。

范明政相信，军队力量将继续发扬“胡伯伯部队”的光荣形象，在新科技发展、研发各类保卫祖国的武器装备方面发挥先锋引领作用，秉持 “人前，枪后” 的精神。

为贯彻 “五个更” 精神，即 “更努力、更决心、更主动、更创新、更高效” ，以成功组织实施2026年的各项既定任务，范明政要求各部委、行业在自身职能、任务和权限基础上，与国防部密切配合，有效落实所交付的任务，确保符合党和国家规定，杜绝贪污、消极和浪费现象的发生。（完）