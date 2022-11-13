新闻
范明政总理：投资贸易合作继续成为越德关系的重要支柱
范明政总理在会议上讲话时强调，2021年在困难和挑战重重的背景下，越南已努力控制疫情、确保宏观经济稳定、控制通胀，国内生产总值增长2.58%。
2022年9个月，越南经济持续见起色。 前9月，国内生产总值同比增长8.83%，为2011年以来前9月的最高增幅。货物进出口总额增长15.1%。与此同时，新成立和复工企业为13.63万家，同比增长38.6%。经营投资环境得到改善，越南跻身联合国贸易和发展会议（UNCTAD）全球吸引外商直接投资前20位国家名单。
范明政总理强调，越德建交近50年来，两国建立了战略伙伴关系，并在政治、经济、社会、医疗、教育等领域都取得了显着的进步和突出成就。德国是向越南提供大量官方发展援助的欧洲国家之一（自 1990 年以来约为 20 亿美元），德国也是越南最大的欧洲贸易伙伴。
在投资方面，德国目前在越南的投资项目为437个，投资总额为23.4亿美元，是2010年的2.87倍，在141个国家和地区中排名第18位，在欧盟成员国中排名第4位。投资项目主要集中在制造业和加工业（52.1%）和能源（27.8%）。
2022年9个月，越南经济持续见起色。 前9月，国内生产总值同比增长8.83%，为2011年以来前9月的最高增幅。货物进出口总额增长15.1%。与此同时，新成立和复工企业为13.63万家，同比增长38.6%。经营投资环境得到改善，越南跻身联合国贸易和发展会议（UNCTAD）全球吸引外商直接投资前20位国家名单。
范明政总理强调，越德建交近50年来，两国建立了战略伙伴关系，并在政治、经济、社会、医疗、教育等领域都取得了显着的进步和突出成就。德国是向越南提供大量官方发展援助的欧洲国家之一（自 1990 年以来约为 20 亿美元），德国也是越南最大的欧洲贸易伙伴。
在投资方面，德国目前在越南的投资项目为437个，投资总额为23.4亿美元，是2010年的2.87倍，在141个国家和地区中排名第18位，在欧盟成员国中排名第4位。投资项目主要集中在制造业和加工业（52.1%）和能源（27.8%）。
范明政总理建议德国企业和企业协会推动德国议会批准《越南与欧盟保护投资协定》（EVIPA），以建立长期稳定的经济-贸易-投资合作框架；坚定落实越南与欧盟之间的贸易自由化承诺。德国政府和企业继续在技术合作和技术转让；研发;优化人力资源质量的培训合作；越南企业的数字化转型等领域向越南提供支持。
在亚太地区部分国家经济增长放缓、供应链断裂等的背景下，政府总理范明政希望德国企业将投资转移到越南。
范明政总理相信，贸易投资合作将继续成为越南与德国关系的重要支柱，同时也是推动两国战略伙伴关系迈上新台阶的动力。
奥拉夫·朔尔茨就两国企业进行合作提供了启发，并提及越南在经贸、交通运输等领域的优势。他说，此次陪同访问的有许多德国企业，他们希望寻找经济、基础设施建设、能源等领域的合作伙伴。相信此次企业圆桌会议将为两国企业扩大经营和投资合作提供机会。他说，越南正在复制许多德国职业培训模式，并收到德国企业的支持。
圆桌会议结束后，奥拉夫·朔尔茨总理出席由范明政总理主持的招待宴会。（完）