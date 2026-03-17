范明政总理：成品油及整体能源供应足以保障生产和消费

3月17日下午，越南政府总理范明政与能源安全保障工作组举行工作会议，讨论在中东冲突影响全球能源供应链的背景下确保国家能源安全的措施。



会上，各部委、机关领导和工作组成员分析、评估、预测了中东冲突形势及其对全球能源（具体是石油）供应的影响；预测了未来世界油价；以及越南国内成品油供应情况。



据悉，落实政府总理指示，各部委、机关已动用油价平稳基金并调整成品油产品税收以平抑油价；各集团加强生产、向经济供应成品油、煤炭、电力、燃气；实施能源转型，逐步以新产品替代化石燃料；发起节约高效使用能源运动；加强检查，打击成品油经营中的走私、囤积、投机牟利行为。



与会代表认为，未来一段时间，中东冲突尚无结束迹象，因此将继续影响能源供应链，特别是全球成品油供应；世界油价可能上涨，影响国内成品油供应和价格。因此，除了现有措施外，还需有长期解决方案，确保成品油供应服务生产、消费和经济社会发展，并灵活调控油价，适应形势。



范明政在会上发表总结讲话时表示，国内炼油厂原油供应得到维持，当前及未来几个月国内成品油供应仍有保障；油价得到控制，紧跟国际油价；成品油及总体能源足以确保生产和消费，未出现波动。



分析未来形势仍将复杂演变，政府总理要求必须采取措施确保六个目标：不出现生产、经营、消费能源短缺；不出现成品油、能源生产链、供应链断裂；维护政治稳定、社会治安秩序，打击消极腐败、政策牟利行为，防止扰乱局势；重组能源生产和分配、成品油供应以适应形势；加强能源、成品油战略储备；实现市场多元化、产品多元化、供应链多元化。

越南电力集团董事长邓黄安在会议上发表讲话。图自越通社

为实现上述六大目标，范明政向各部委、地方、企业下达11项具体任务和措施。



其中，工贸部及相关部委机构落实政府常务、政府总理关于保障能源安全服务经济社会发展的指示，在任何情况下都不能出现成品油短缺。



工贸部继续指导落实保障进口原油来源措施；指导相关单位维持各炼油厂安全稳定运行，优化加工产能，确保国内市场成品油供应；尽早按政府第36号决议部署生产和使用E10汽油。



财政部继续与工贸部密切配合，合理调控油价，确保紧跟国际油价走势，按规定灵活有效使用油价平稳基金；打击走私，及时彻底克服囤货、哄抬物价、扰乱市场行为；研究对成品油、进口燃料的税费解决方案，在世界油价持续高涨情况下及时向权限部门报告具体审议决定。



工贸部配合公安部、市场监管力量、各省市人委会加强对成品油经营活动的检查监督，及时发现、严肃处理投机、囤货、走私、商业欺诈、扰乱市场、扰乱社会治安秩序、影响政治社会稳定的行为，特别是严肃处理散布不实信息的组织和个人。



工贸部指导电力集团、越南煤炭矿产工业集团核查，确保未来几个月电力生产的煤炭、燃气、燃料平衡，主动制定应对进口燃料供应中断的方案。



外交部牵头，配合相关部委机构，继续加强与伙伴国家沟通，确保越南燃料供应，如煤炭、燃气，特别是原油、成品油和航空燃料。



农业与环境部提请政府颁布决议，处理与保障能源安全的矿产开采许可证核发程序相关的问题。



各部委、地方密切关注粮食、食品价格形势，加强价格管控。国家银行为成品油、能源领域企业创造融资条件，帮助其应对困难和危机。



科技部研究添加助剂，提高原料开采效率，促进原料绿色化，减少成品油、化石燃料使用。



范明政要求加强宣传，确保准确、客观、及时，避免引起恐慌和波动，特别是抵制歪曲、不实信息，并要求文化体育旅游部与工贸部、财政部每5天举行一次新闻发布会，向媒体和公众通报相关问题。



范明政同意处理企业关于支持成品油运输的提议，但必须确保越南船舶和船员绝对安全，严禁使用越南船舶、挂越南国旗船舶为其他国家运输、转运，影响国家声誉和尊严。



同时，参照国际经验，规划适合形势的能源、成品油战略储备；继续多样化供应来源，提升能源自主能力；推动节能转型；重组能源使用结构，向绿色低碳方向发展。（完）