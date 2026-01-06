范明政总理：必须集中领导、力量、资源投入铁路项目

会议报告指出，目前已批准北南高速铁路项目和老街—河内—海防铁路项目等两个项目的投资主张。在指导委员会的指导下，截至目前，47项任务中已完成38项，体现了严肃认真的落实态度。



范明政在会议结论中明确指出需要克服的困难和挑战，如：多项工作必须同步推进，时间非常紧迫，目标是在2026年12月动工北南高速铁路项目，而在12个月内完成北南高速铁路线路可行性研究报告极具挑战性，要求准备工作极其紧迫、科学。同时，一些环节的跨部门、跨地方协调工作仍存在重叠，效率不高；需加强信息交流，主动协调以从根本上解决障碍。

范明政总理发表指导性讲话。图自越通社

范明政认为，未来阶段是关键且重要的时期，工作将从准备阶段转向大规模实质性实施。他要求整个政治体系，特别是指导委员会、相关部委、行业和地方，继续深刻领会"六个明确"精神：明确责任人、明确任务内容、明确完成时间、明确产出成果、明确责任划分和明确权力范围。



同时，严格执行"三个集中"：集中领导、集中力量、集中资源于这些重点项目。主要负责人必须亲自指导并承担责任。要以高度的政治决心、强烈的责任感、坚决有效的行动来推进，确保完成既定目标和任务，早日使工程投入运营，服务经济社会发展及人民生活。

项目实施要本着'三有两无'精神，其中'三有'：有利于国家、有利于人民、有利于企业；'两无'：无腐败消极、不让人民财产、心血和金钱流失浪费。

范明政总理

针对南北轴线高速铁路项目，范明政指示建设部牵头并会同科技部、外交部等相关部门，借助专家、顾问支持；审查越南及国际标准规范、国际经验以及越南条件，为项目选择最合适的技术。



建设部牵头制定科学、透明的投资形式选择标准和流程，确保国家利益，防止腐败消极；于2026年1月10日前提交政府常务会议；牵头配合财政部、司法部，就此建议明确法律依据和权限；于2026年1月15日前提交政府总理。



针对老街—河内—海防铁路项目，范明政要求建设部切实指导工作，于2026年3月内完成可行性研究报告，2026年7月批准项目，2026年12月起动工主要工程。



关于河内—谅山铁路线和海防—芒街铁路线的规划，范明政要求建设部配合广宁省人民委员会及相关机构，研究根据法律规定将海防—下龙—芒街线交由广宁省担任投资业主事宜。



关于城市铁路项目，范明政指示河内市和胡志明市主动依据权限推进各条线路，确保进度和质量；审查并采用统一、现代的标准，面向发展国内铁路工业；审查并向市委报告关于采用铁路标准规范以确保互联互通、统一性、通用性、现代性以及逐步发展国内铁路工业的情况；研究考虑颁布城市铁路国家技术规范。



"必须优先推进连接隆城国际机场和新山一机场的铁路线；河内文高-和乐城市铁路线。"范明政明确指出。（完）