范明政总理：必须实现打击IUU捕捞与可持续发展渔业的双重目标

12月9日晚，越南政府总理范明政在打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞国家指导委员会第25次会议上要求各部委和各地方政府履行打击IUU捕捞以及可持续发展渔业的双重目标；维护国家、民族和人民的声誉、荣誉和利益，造福人民。会议与21个沿海省市进行视频连线。

据会议上的报告，目前，越南已完成渔船作业管理数据库系统的全面数字化，通过航程监控系统设备对渔船作业动进行监控，严格管控进出港的渔船与水产品等。

范明政在会上强调，必须实现双重目标，既要杜绝非法、不报告和不受管制捕捞行为，又要重组和可持续发展渔业，其中重组船队和劳动力队伍结构，使其合法捕捞，加强与其他国家的渔业合作，促进水产养殖，减少捕捞，创造生计机会，保障人民的物质和精神生活。

会议现场。图自越通社

范明政要求各部委、机构和地方政府根据各自的职能、任务和权限，审查欧盟委员会的警告和建议内容，并编制符合欧盟委员会要求的准确、完整和全面的报告。在此基础上，直接与欧盟委员会认真交换信息和数据，以便全面、准确地了解越南打击IUU捕捞的现状。

他强调，各部委、机构和地方政府必须将打击IUU捕捞作为当前重要任务，因此，须集中精力实施解决方案，坚决在今年内彻底杜绝IUU捕捞行为，并呼吁人民和各协积极参与此任务。

范明政要求各部委和机构继续严格执行中央书记处、政府和政府总理关于打击IUU捕捞的结论、指示和通知，并强调，如果任何地方不能把握情况，不能管理好渔船队伍，就必须追究集体和个人责任，并按照党的规章制度和国家法律进行严格处理。

另外，范明政责成农业与环境部、国防部、公安部、外交部、各省市人民委员会、各企业、协会、媒体机构和政府监察总署根据各自任务和权限实施打击IUU捕捞的相关解决方案。（完）