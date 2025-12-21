范明政总理：建设行业要落实“五项保障、六大突破” 推动基础设施协调发展与现代化建设

12月21日上午，越南政府总理范明政在建设部2025年工作总结暨2026年任务部署会议上，高度评价建设部及全行业近年来取得的积极进展，并以“体制完善、规划协同、基建突破、绿数转型、机构精干、内部团结、城市发展、乡村革新”32字概括其整体工作成效。



本次会议以线上线下结合形式召开，主会场设在建设部总部，全国34个省市设立分会场。



据建设部报告，2025年，该部坚决落实政府施政方针，完成和推进制定各类法规文件134项，连续在各部委公共服务质量评价中位居前列；成功参谋并推动国会通过5项重大项目投资决策，提请政府批准10项重要方案，其中包括南北高速铁路、老街—河内—海防铁路等关键项目。



在基础设施建设方面，建设部实现南北高速公路全线贯通；至2025年底，预计全国高速公路通车里程达3345公里，国道1586公里，沿海公路1701公里；隆城国际机场部分工程已竣工，并于12月19日迎来首架航班。



建设部还积极引导社会资本参与基础设施投资，累计筹集资金约3840万亿越盾；全年完成保障性住房102633套。2025年建设行业增长率超过9%，对国内生产总值（GDP）增长的贡献率接近2个百分点，为全国经济实现8%以上的增速提供了有力支撑。



在肯定成绩的同时，范明政也明确指出建设部及行业当前仍存在的短板，包括部分规划质量不高、公共投资资金拨付和征地拆迁进度滞后、房地产市场潜在风险犹存、智慧城市与文明乡村建设面临多重挑战等问题。



范明政强调，2026年是具有特殊重要意义的一年：越南共产党第十四次全国代表大会将召开，第十六届国会代表及2026—2031年任期各级人民议会代表选举将举行；这也是落实越共十四大决议和2026—2030年五年经济社会发展计划的开局之年，更是推动国家迈入新发展阶段、为实现两位数增长目标奠定基础的关键起点。



党和国家继续将协调、现代化的基础设施建设，特别是交通基础设施、科技基础设施和绿色—数字化转型基础设施，确定为三大战略突破口之一。



范明政指出，建设部及全行业肩负重大责任和光荣使命，必须认真落实“五项保障、六大突破”。



“五项保障” 具体包括：保障体制顺畅、保障基础设施畅通、保障智慧治理、保障试用范围广、保障互信协作。



越南政府总理范明政发表讲话。图自越通社

“六大突破” 分别为：



一是在思维与视野上实现突破，聚焦国家管理职能，着力完善战略规划、机制政策、标准规范和监管工具；深化分级分权，贯彻“地方决定、地方实施、地方负责”原则，提升资源统筹与执行效能。



二是集中资源实现重大工程突破，加快推进老街—河内—海防铁路、南北高速铁路、隆城国际机场二期等国家重点项目建设，力争提前完成5000公里高速公路目标，同步推进边境乡镇寄宿学校、受灾群众住房等民生工程。



三是以科技创新推动突破，深化数字化、绿色转型与循环经济发展，重点建设绿色交通、智慧可持续城市，加快农村基础设施现代化，着力解决交通拥堵与城市内涝问题。



四是实现保障性住房供给突破，确保2028年前完成100万套保障性住房目标；推动住房与房地产市场公开透明运行，健全房地产数据系统，加强价格源头管控，畅通住房项目供应。



五是推动交通运输方式发展突破，构建竞争有序、高质量的运输市场，降低物流成本，提升产品竞争力。



六是深化整改实现突破，加快公共投资资金拨付，完善资源吸引与公私合作机制，依法公开择优选择承包商，加强投资建设领域国家管理，严防资源流失与浪费。



范明政要求建设部立即推进以下工作：2026年1月前完成高速铁路相关标准、规范与技术条件的制定，为项目技术选型和投资模式奠定基础；尽快成立房地产与住房交易平台；强化项目前期监督与审计；系统总结竞赛运动经验，持续推广先进典型。



范明政强调，协调、现代化的基础设施建设具有基础性、战略性和长远性，必须以前瞻思维、宏观视野与科学规划为引领。他相信，在新气象、新动力的推动下，建设行业必将取得更加显著、更具实质的成就，为国家富强、繁荣、文明与幸福作出积极贡献。



会议期间，范明政代表党和国家向建设部部长陈鸿明颁授“40年党龄纪念章”与一级劳动勋章，并向该部其他领导干部颁授劳动勋章。多个集体与个人获得党、国家及政府总理的表彰。



同日，范明政还出席了建设部信息技术系统启动仪式。该系统包括国家建设活动数据库、9个专业数据库、地方行政手续集中办理信息系统及国家智慧城市信息门户。（完）