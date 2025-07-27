范明政总理：广治必须出台动员资源的方案 加快对战略性基础设施的投资

据广治省委领导的报告，在合并后，广治省自然面积达12700平方公里，人口超过180万人，共有78个乡级行政单位。贯彻落实政府2025年的工作方针，广治省以紧迫、果断和高效的态度推进各项任务，2025年上半年经济社会发展取得了积极成果。



范明政总理已与广治省各乡、坊、特区领导直接交流，了解两级政府运行情况，重点包括机构组织调整、行政单位划分、地方政府建设、以及对干部、公务员和职工的政策保障，确保按照中央的指导要求顺利执行，同时行政手续办理畅通无阻。



在各部委解答各意见和建议后已提出助推广治省快速、可持续发展的建议和措施后，范明政总理已做出总结并指出广治具备独特优势、突出机遇和竞争潜力。



为推动广治省快速、可持续发展，成为能源、旅游、农业等领域中心，范明政总理要求全省发扬自力更生、团结一致的精神，杜绝依赖思维，要敢想、敢做、敢于突破，为共同利益而奋斗；必须克服存在的短板、弱项与不足，以“六明确”（人、事、责、时、地、效）精神和“三有两不”原则，即对国家有利、对人民有利、对企业有利；不谋私利和不腐败消极，不造成国家、人民财产及资源的流失与浪费的原则高效开展工作。



广治省委书记黎玉光在会议上发表讲话。图自越通社

范明政强调，要以人民与企业为中心，主动支持与陪伴他们解决困难与障碍，坚持“不说不、不说难、不说做而不做”的工作原则；要强化纪律与规矩，深化放权分级管理，并制定有效的检查、监督措施，确保各级政府执行到位；加大监督检查与督促落实，及时排除困难和阻碍问题。



范明政总理要求广治省主动梳理并提出解决两级地方政府运行过程中的障碍，及时出台政治局关于科技突破、国际一体化、法律制定和执行、私营经济发展等的四大决议”实施计划，；同时回顾落实苏林总书记此前指导的任务，确保贯彻执行；高质量组织召开各级党代会，迈向党的第十四次全国代表大会；重新规划广治省发展方向，强化区域联动，整合原两省优势，实现协调、平衡、可行的发展。



此外，范明政总理强调加快经济结构转型与增长模式创新，以科技与创新突破为支撑，推动绿色增长；促进新增长动能，如加工制造业、高科技产业、绿色生态农业，以及融合地方历史文化特色的高质量服务与旅游业；发展教育培训与高素质人力资源；保障社会民生；关注保障性住房建设，缩小省内各地区间的发展差距。



范明政总理要求广治省出台动员资源的方案，加快战略性基础设施投资，尤其是公私合营模式；继续推动地方重点项目实施，吸引对各大型项目的投资；加强资源管理、环境保护、自然灾害防控与气候变化应对，保护历史遗址与自然景观，发挥基层政府作用；支持企业发展，营造良好投资环境，特别是大型项目；持续推进党和政治体系建设，优化机构设置，推动行政改革，加快数字化转型，发展数字政府、数字经济与数字社会等等。



范明政总理特别要求广治省筛选优先领域，提出具有说服力和可行性的具体项目，确保各项计划与项目高效落实。范明政总理坚信，广治省将继续发扬光荣革命历史传统，将其转化为突破发展的强大动力，不负为国家和平独立、人民自由幸福而流血牺牲的革命先辈和英雄烈士的伟大功勋。(完)