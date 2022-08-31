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范明政总理：平顺省必须充分发挥其潜力和优势
在出席平顺省重新设省30周年（1992~2022）纪念典礼框架内，31日上午，越共中央政治局委员、政府总理范明政与平顺省骨干领导就该省2021年和2022年前8月经济和社会发展情况以及今后发展方向召开工作会议。
据平顺省委的报告，2021年和2022年前几个月，该省经济强劲复苏。今年上半年地区生产总值增长6.44%，高于全国平均水平；今年前8月，出口额达5.52亿美元，达计划的75.8%，同比增长38.5%。经济结构向积极方向调整，今年上半年，工业-建设领域比率占37.12%，服务业占38.22%，农林渔业占27.65%。
今年上半年，赴平顺省旅游的游客量同比增长39.2%，收入达近4.5万亿越盾，同比增长17%。
该省土地管理、环保、应对气候变化、文化、社会、科学技术等工作继续得到加强，民众的物质和精神生活质量得到提高，政治和社会治安得到保障，党建和政治体系建设工作得到重视等。
平顺省领导建议政府、政府总理和中央部委为该省迅速复苏经济和社会并可持续发展创造便利条件。
范明政在会上发表讲话时高度评价平顺省党委、政府和军民已团结一致，并在许多领域取得重要结果，为全国所取得的共同结果作出积极贡献。
范明政认为，平顺省是一个具有许多不同潜力、突出机会、竞争优势的地方，该省在能源工业、海洋经济、旅游、矿产等领域的发展潜力巨大。他强调，该省必须充分挖掘上述潜力和优势。
范明政建议平顺省继续贯彻认真有效落实越共十三大决议，越共中央政治局、国会、政府的决议以及越共平顺省第十四次代表大会决议。
范明政明确指出，平顺省应发展绿色、快速和可持续的经济。 为实现这一任务，该省必须提高领导、指导和管理工作效率，促进战略基础设施的发展， 注重人力资源培训，制定与完善机制和政策，着力保护环境，促进能源转型和应对气候变化等。
范明政要求平顺省把握实践要求，集中确保宏观经济稳定，控制通胀率，确保各大平衡，促进增长，迅速复苏且可持续发展，确保市场和货物价格稳定，提高民众物质和精神生活条件，确保政治稳定和社会治安，及时出台灵活有效的政策，保障社会民生，加强新冠疫苗接种工作，加强纪律，加大生产力度，促进企业的发展，创造就业机会，加快投资资金到位进度，彻底节省，减少一切不必要的开支等。
至于2022年剩下几个月的任务和措施，范明政要求平顺省继续有效防控新冠肺炎疫情，为经济和社会复苏与发展提供便利，按照规定指导药品、设备和医疗物资的招标与采购工作； 以民众的健康和生命至上的精神，保障民众的医疗检查和治疗工作。
范明政要求平顺省注重实施社会经济复苏和发展计划，加快公共投资资金到位进度，革新增长模式，调整经济结构，着力发展高科技工业，力争发展成为世界和地区的旅游中心，集中全力发展社会经济基础设施，开发高素质人力资源，同步采取行政改革措施，注重改善营商与投资环境，提高省级竞争力指数（PCI）、省级政府公共管理绩效指数（PAPI）、人民对政府行政机构服务的满意度指数（SIPAS）和行政改革指数（Par Index）等指数。
范明政建议平顺省提高国家管理效力和效果，加强行政纪律，健全国家行政机器，不断巩固国防安全，加强反腐败工作，做好接待群众来访和投诉受理工作效率，提高对外工作效果，主动且积极融入国际社会等。
同一天，范明政参观了潘切NovaWorld项目。该项目投资总额达近50亿美元，总面积1000公顷，预计将促使潘切市发展成为会奖旅游（MICE）和保健旅游的一流目的地。（完）