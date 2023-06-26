范明政总理：希望旅华越南人真正成为越中传统友谊和全面战略合作伙伴关系的重要桥梁

越通社特派记者报道，6月25日下午，抵达首都北京开始对中国进行正式访问并出席世界经济论坛（WEF）第14届新领军者年会后，越南政府总理范明政与越南驻中国代表机构代表和旅居中国越南人代表举行见面会。

越南国防部部长潘文江，外交部部长裴青山，政府办公厅主任、部长陈文山，计划与投资部部长阮志勇，工贸部部长阮鸿延，自然资源与环境部部长邓国庆等一同参加活动。

在见面会上，旅居中国越南人表示相信，此访有助于巩固和加强越中全面战略合作伙伴关系；同时推广国家形象，吸引更多对越南的投资。

旅华越南人社团相信国家的强大发展和光明前景，向政府总理提出了关于公民保护和旅华越南人社团发展，在中国推广越南国家形象和风土人情；海外越南人提高能力、为国家和越中关系作出更大贡献的机制和政策等的建议；提出促进越中关系，特别是在贸易、旅游和人文交流等领域的措施。

关于海外越南人群体，范明政强调，党和国家始终把包括在华越南人群体在内的530万海外越南人群体视为民族大团结不可分割的重要组成部分，是国家发展力量的动力和源泉。范明政强调：“党和国家始终重视，有机制和政策支持侨胞们拥有完全的合法地位、稳定生活、发展经济、遵守所在国法律和融入社会”。

范明政希望旅华越南人继续发扬互助互爱精神，弘扬民族自豪感，团结一致精神，守望相助，共克时艰；奋发向上、积极融入、遵纪守法、为所在国发展作出贡献；真正成为越中传统友谊和全面战略合作伙伴关系的重要桥梁。范明政还希望旅华越南人一向心系祖国、心系国家，积极为国家建设和发展事业作出更加务实有效的贡献。

范明政要求，越南驻华使馆和代表机构坚持党和国家的外交政策和双方在阮富仲总书记访华后达成的联合声明的精神，继续推动越中关系稳定可持续发展。其中，更加积极地开展经济外交；按照中央政治局第36号决议和中央政治局关于新形势下侨胞工作的第12-KL/TW号结论精神，做好社区和公民保护工作等。（完）