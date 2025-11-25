范明政总理：希望国际友人支持胡志明市在新阶段实现突破性发展

越共中央委员、胡志明市委书记陈流光，政府副总理裴青山，世界经济论坛执⾏董事、⾸席技术官马思远（Stephan Mergenthaler）等领导代表一同出席。



范明政在论坛上高度评价国际合作伙伴以及国内外企业界作出的务实、负责任的贡献。与会代表的分享勾勒出了一幅全面、多维、富有实践性和战略高度的图景，为越南实现两个百年战略目标注入了动力。



范明政分析世界形势背景时表示，越南坚持依靠社会主义民主、社会主义法治国家、社会主义定向市场经济三大支柱建设国家。越南正在实施制度贯通、基础设施畅通、智慧治理三大“战略性突破”。



确定经济发展为核心任务，越南重点建设独立、自主、有韧性的经济的同时主动、积极、深入、实质和有效地融入国际，注重社会民生保障，不断提高人民的物质精神生活和幸福指数，着力建设廉洁、坚强的政治体系，大力推进预防、打击腐败、消极和浪费现象。



与此同时，越南奉行独立、自主、多边化、多样化的外交政策，原做国际社会的好朋友、可靠伙伴和积极负责任成员，主动负责任地参与解决地区和国际的共同问题，确保国防安全是经常性的重要任务，实行"四不"国防政策，建设纯洁、坚强的党和政治体系。



各地方与企业合作协议交换仪式。图自越通社

经过近40年的革新，从一个遭受封锁、禁运的国家，越南已与194个国家建立外交关系；与14个国家建立全面战略伙伴关系，其中包括5个联合国安理会常任理事国；与数十个国家建立战略伙伴关系和全面伙伴关系，其中包括17国二十国集团（G20）成员和东盟全部成员国；签署了涵盖全球60多个伙伴的17项自由贸易协定（FTA）。



从一个贫穷落后、饱受战争摧残的国家，越南已崛起成为一个发展中国家，2025年国内生产总值（GDP）预计约达5100亿美元，位居世界第32位（人均收入从1990年的约100多美元增至2025年的5000多美元）；在国际贸易规模和吸引外资方面均位居全球前20大经济体之列。



政府总理回顾胡志明市发展的五大支柱时表示，为了发展这五大支柱，胡志明市需要资金，必须发展基础设施，完善体制，使其畅通、具有竞争力，发展人力资源，需要智慧治理。因此，范明政希望国际友人本着“重视智慧、节约时间且必须果断；带来共同利益”的精神，在发展中与越南和胡志明市合作、支持、始终相伴。



范明政指出，胡志明市是该地区的“核心、增长极”，是“一座文明、现代化、充满活力和创造力的城市”，是“全国的经济、金融、商业、科学、技术和创新中心”。他相信，在未来，胡志明市将取得突破性发展，有能力与世界其他主要城市竞争。



范明政认为，胡志明市未来发展面临的任务仍然十分繁重，并相信，胡志明市将发扬已取得的成果，疏通资源，挖掘潜力，加速、突破、不断发展，成为一个充满活力、繁荣的国际超级都市，并成为越南在新发展纪元的骄傲。（完）