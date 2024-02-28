范明政总理：尽早将越南证券市场从前沿市场升级为新兴市场

2月28日，政府总理范明政在政府总部主持召开2024年证券市场发展任务部署会议。范明政总理在会议上要求尽早将越南证券市场从前沿市场升级为新兴市场。近25年来，这是首场由政府总理主持召开的证券市场发展会议。

据国家证券委员会的报告，2023年越南证券市场复苏势头良好，市场结构日益得到完善，各方面取得许多重要成果并达到所提出的目标，继续成为吸引国内外投资者的亮点，是经济体有效的引资渠道。

截至2023年12月29日，VN-Index指数达1129.93点，较2022年底增长12.2%；HNX-Index指数在收盘时达231.04点，较2022年底增长12.5%，是亚洲地区内与各国相比是良好的增长势头。

股市市值和上市规模与2023年底相比继续保持增长势头。截至2023年底，股市市值达5.937万亿越盾（约合人民币1.735万亿元），相当于2023年GDP的58.1%。上市、交易登记规模达2.128万亿越盾（约合人民币6221亿元），较2023年底增长7.3%。

新开证券账户呈猛增趋势。2023年，证券账户较2022年底增加了395290个，将证券账户总数增加至超729万个，占人口的7.5%，超出政府在《到2020年，展望至2025年证券和保险市场重组方案》中所提出占人口的5%的目标。

2024年，为了推动越南证券市场发展，财政部、国家证券委员会已提出6大任务，包括：继续完善发展市场的法律框架和政策；改善证券经营组织的运营质量；实现产品多样化和提升市场上货物质量；投资主体多元化发展和改善投资需求质量；增加监察、检查和处理违法行为；推进国际化；推进证券市场现代化和信息技术应用等。

政府总理范明政在会议上发表总结讲话时表示一直密切关注证券市场情况，该市场反映了企业的健康、政府的调控；一直摆正自己是投资人的位置，希望各方都获益，为推动越南经济快速、可持续发展做出贡献。

范明政总理强调，政府始终保护投资者、证券市场主体的合法和正当权益；希望越南证券市场健康、可持续发展并赶上世界；对证券市场主体2年来面临的困难表示同情，希望在2024年同心协力，加快推动证券市场发展。

范明政总理强调，证券市场是灵活、具有吸引力的投资渠道，企业重要的中长期融资渠道；为推动经济结构调整、国企股份制改革、革新增长模式和推动经济发展做出重要贡献。党和国家十分关注推动越南证券市场发展并已颁布许多有关主张、路线、机制和政策。

范明政总理同时特别强调了依法确保证券市场参与者的正当利益；各部门、地方、企业、证券市场成员和组织、投资者同心协力，携手推动证券市场日益向前发展，为各方带来利益。

关于今后的主要任务和措施，范明政要求财政部、国家证券委员会同国家银行、计划与投资部同各有关部门配合，集中制定和立即开展关于实施到2030年证券市场发展战略的具体行动计划。

范明政总理要求尽快核查、建议修改补充必要的法律法规文件，从而处理存在的技术问题，提高证券市场的透明度，立即纾解各障碍，为外国投资者参加市场创造便利条件；尽快核查、审议简化开户流程等。

范明政总理要求各家证券公司推进企业重组，提高公司治理、风险治理能力，提升各家公司在市场上的竞争能力。对于各发行公司，鼓励各类企业首次公开募股，参加证券市场；发行各期限的政府债券；鼓励发行政府绿色债券、地方政府绿色债券和企业绿色债券；继续发展衍生债券产品和新产品。

范明政总理表示相信，2024年越南经济、越南证券市场将继续积极发展，为成功实施经济社会发展战略、到2030年证券市场发展战略，眼前是到2025年将越南证券市场从前沿市场升级为新兴市场打下重要基础。（完）