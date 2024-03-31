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范明政总理：将富国建成具有越南特色的国际旅游中心
党、国会、政府、政府总理先后出台了许多决议、决定和规划，助推富国实现快速可持续发展，并建成现代旅游中心和文化、服务、物流中心、海洋经济发展和文化产业中心。同时，要求推出相关政策，积极调动社会各类资源，促进富国的发展。
范明政再次强调，要把富国建成快速、可持续、环保的现代化旅游服务中心，大力发展海洋经济和具有国际水平的文化产业，并明确指出了相关任务措施和解决方案。
范明政指出，必须调动社会各类资源，把内部资源与外部资源有效结合起来，充分筹集中央资源、地方财政收入、贷款资金、赞助资金和社会资本，特别是公私伙伴关系机制。
范明政指示富国岛重点构建交通、城市、社会、旅游、文化、教育培训、卫生、数字化转型、信息技术、环境、应对气候变化等方面的同步且现代化的基础设施体系。
与此同时，在高素质人力资源培养上实现新突破，保障发展对人力资源的需要，特别是在数字经济、绿色经济、循环经济、共享经济等领域；制定行之有效的政策，培养高素质人才，服务城市的发展。
范明政要求重点建设现代医疗体系，保障人民群众和游客的身体健康和生命安全；做好环境保护和生态保护工作。
范明政指出，富国岛必须推进行政审批制度改革，改善营商投资环境，减少行政审批事项，为人民和企业提供大力支持。
范明政相信富国旅游业将朝着绿色可持续方向发展且具有特色，进而肯定越南在世界旅游版图上的品牌形象。
坚江省富国市面积593平方公里，拥有40多座岛屿，人口近15万人，具有重要的经济、国防和安全地位，是国际和地区重要的交通枢纽。
富国市共有投资项目322个。2023年，该是吸引游客284万余人次，同比增长23.3%。（完）