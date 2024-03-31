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范明政总理：将富国建成具有越南特色的国际旅游中心

3月30日下午，越共中央政治局委员、政府总理范明政在同坚江省省委常委和富国市领导举行工作会议时明确指出了推动富国市快速可持续发展并建成现代旅游服务中心目标的重点任务和解决方案。 范明政总理指出，富国具有战略地位，与许多地方相比，该市服务业和旅游业发展潜力巨大，优势明显。

党、国会、政府、政府总理先后出台了许多决议、决定和规划，助推富国实现快速可持续发展，并建成现代旅游中心和文化、服务、物流中心、海洋经济发展和文化产业中心。同时，要求推出相关政策，积极调动社会各类资源，促进富国的发展。

范明政再次强调，要把富国建成快速、可持续、环保的现代化旅游服务中心，大力发展海洋经济和具有国际水平的文化产业，并明确指出了相关任务措施和解决方案。

范明政指出，必须调动社会各类资源，把内部资源与外部资源有效结合起来，充分筹集中央资源、地方财政收入、贷款资金、赞助资金和社会资本，特别是公私伙伴关系机制。

范明政指示富国岛重点构建交通、城市、社会、旅游、文化、教育培训、卫生、数字化转型、信息技术、环境、应对气候变化等方面的同步且现代化的基础设施体系。

与此同时，在高素质人力资源培养上实现新突破，保障发展对人力资源的需要，特别是在数字经济、绿色经济、循环经济、共享经济等领域；制定行之有效的政策，培养高素质人才，服务城市的发展。

范明政要求重点建设现代医疗体系，保障人民群众和游客的身体健康和生命安全；做好环境保护和生态保护工作。

范明政指出，富国岛必须推进行政审批制度改革，改善营商投资环境，减少行政审批事项，为人民和企业提供大力支持。

范明政相信富国旅游业将朝着绿色可持续方向发展且具有特色，进而肯定越南在世界旅游版图上的品牌形象。

坚江省富国市面积593平方公里，拥有40多座岛屿，人口近15万人，具有重要的经济、国防和安全地位，是国际和地区重要的交通枢纽。

富国市共有投资项目322个。2023年，该是吸引游客284万余人次，同比增长23.3%。（完）

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