范明政总理：将国防安全保障与经济社会发展紧密结合 推动九龙江三角洲发展

12月29日上午，越共中央政治局委员、政府总理范明政在河内主持召开了“保障安全秩序，为九龙江三角洲地区经济社会发展服务”会议。



越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将共同主持会议。



公安部部长梁三光表示，近期，党和国家关于保障安全，预防、打击、阻止敌对反动势力及各类犯罪活动旨在破坏九龙江三角洲地区安全秩序的主张政策、法律法规得到了有效贯彻落实。从而，为九龙江三角洲及邻近地区的社会经济发展任务、提高人民生活水平创造了有利条件和安全环境。



与会代表在会议上发表的意见一致评价，近期，党和国家领导始终关心为九龙江三角洲及邻近地区经济社会发展服务而保障安全秩序的工作。

越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将在会议上发表讲话。图自越通社

为了促进九龙江三角洲及邻近地区的经济社会发展，保障安全秩序，越南党和国家已颁布多项决议、结论和提案。上述各项决议、结论、提案的有效组织实施，已使该地区经济社会发展取得明显转变，并为维护九龙江三角洲及邻近地区的安全秩序作出了贡献。



在会议总结讲话中，政府总理范明政指出，九龙江三角洲及邻近地区是具有极其重要战略地位的地区，涉及政治、社会经济、国防安全、生态环境和外交等领域；是国家的“南方门户”，并与祖国建设和领土主权捍卫事业紧密相连。



党和国家始终给予高度重视，并已针对九龙江三角洲地区的发展制定了多项方针、决议、指示和结论，尤其是中央政治局关于远期至2030年、近期展望至2045年的九龙江三角洲地区经济社会发展和国防安全保障方向的第13-NQ/TW号决议；关于实施第13-NQ/TW号决议的政府行动计划的第78/NQ-CP号决议等。



范明政同时明确指出九龙江三角洲地区的民族、宗教政策落实及社会经济发展仍存在不足与局限；该地区高棉族同胞聚居区的安全秩序仍潜藏着复杂问题。范明政认为，为彻底克服存在的不足与局限，需要制定具体的任务与解决方案，旨在为九龙江三角洲地区发展奠定坚实基础，使其与潜力优势相匹配，巩固文化特色，提高人民群众的物质和精神生活水平，为在祖国西南地区牢固保障安全与国防作出贡献。



范明政强调，各有关部门、部委、行业及地方必须集中贯彻落实民族、宗教政策；实施经济发展、文化、社会、创造就业、解决矛盾和不满情绪等计划；促进同胞在社会经济发展中的积极性和自力更生、自强不息的意志，并保护与发扬文化、传统信仰的美好价值；提高本地区各族同胞的物质与精神生活水平，为社会预防工作奠定坚实基础；消除、铲除敌对反动势力可能利用的各种原因、条件和因素。



在2026年内，政府总理指示各部委、行业和地方完成关于关照和发展九龙江三角洲地区经济、文化、教育、医疗的七大主要重点任务组；并要求，在组织实施过程中如有困难和障碍，须报告政府总理以指导疏通解决。（完）