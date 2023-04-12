范明政总理：将党和国家的方针政策转化为具体成果

4月12日上午，越南政府总理、交通运输领域国家重点项目指导委员会主任范明政8月10日主持召开指导委员会第五次会议，意在回顾第四次会议的成果，讨论方案和为实施各工程项目继续排除困难和障碍。

*征地拆迁仍然是一个瓶颈

会上，指导委员会对31项国家重大和交通领域重点项目实施情况进行了审议和评估。 其中，包括北南高速公路项目、东西轴线高速公路项目以及连接6个社会经济区域等项目、河内和胡志明市的环城公路、 河内和胡志明市城市铁路项目、隆城国际机场建设项目和新山一国际机场T3航站楼建设项目。

会上，各部委、行业和地方也提出项目实施过程中遇到的困难和障碍。因此，征地拆迁仍然是项目的瓶颈；部分高速公路路基的建筑材料的供应需要加快和灵活调配； 部分项目资金分配缓慢等。

范明政表示，在投资、消费、出口的三大增长动力中，出口对外部市场的依赖度很高。 因此，在继续寻找市场、实现市场和产品多元化的同时，还需要拉动国内消费需求，促进公共投资。 促进消费和公共投资是越南能够主动、减轻外部的影响的两大因素。

为了促进公共投资，各部委和行业需要加强行政审批制度改革；尽早批准各项目；着力实施征地拆迁工作；加快施工进度等。通过公共投资将资金带入经济； 为人民创造就业机会和生计； 激活经济促进发展。 在公共投资中，交通建设投资占很大比重，并创造新的发展空间。

范明政要求各部委、行业积极参与、担当责任，排除困难障碍； 减少行政审批制度改革，缩短执行任务的时间； 推进从北到南的项目同步建设，推动党的决议落地实施； 将指导方针和政策转化为可衡量的成果。

* 4·30假期开通3条高速公路

对于尚未获批投资项目的项目，范明政要求交通运输部和各地方尽快完善投资相关手续。

对于已获批投资的项目（朱棣-芹苴-朔庄；边和-头顿，庆和-邦美蜀），范明政指示各地尽快开展征地拆迁工作和完善相关手续，致力于 2023年6月30日前开工建设。

对于在施工过程中的项目，其中预计于2023年4月30日建成通车的3条高速公路项目（包括：梅山-45号国道；油曳-潘切；藩切-永好）需要如期保质完成且确保劳动安全和环境保护等。

对于隆城国际机场项目，范明政要求各部委、企业国有资本管理委员会加快建设速度，确保质量。 特别是需要组织公开透明的招标，选择真正有实力的承包商。

范明政责成计划与投资部加快评估和调整滨城-参良城际铁路项目的实施时间； 宣光-富寿高速公路项目投资政策评估与调整； 考虑提出、补充和实施高速公路项目资金配置程序。

* 九龙江三角洲道路路基材料共享

范明政指示和平省、宣光省和山萝省人民委员会审查高速公路项目的投资规模，以便及时提出调整建议。

范明政要求各省市作为3条东西高速和2条环城公路的主管机关加快实施进度，并在2023年6月30日前开工建设。

范明政还指示各省市（庆和、得乐、同奈、巴地 - 头顿、芹苴、安江、后江、朔庄为 3 条横向高速公路的主管机构）尽快办理相关手续，并向有关部门报告调拨中央预算资源增收节支，确保项目实施的资金资金。

对2021-2025年北南高速公路项目经过的12个省市需要解决群众对补偿问题的投诉，考虑在安置区尚未建成的情况下为群众安排临时住所，同时搬迁影响到高速公路施工的其他基础设施工程项目。

值得注意的是，范明政要求九龙江三角洲各省尽快报告高速公路土建工程原材料的供应能力，助力自然资源与环境部为各项目进行分配； 尽快整合详细建材开发利用中的障碍和难点，供自然资源与环境部及时做出指导。（完）