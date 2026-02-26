范明政总理：实现数字经济突破 以数据经济和人工智能为新发展支柱

2月25日下午，越南政府总理、政府关于发展科学技术、改革创新、数字化转型及第6号提案指导委员会（以下简称为“委员会”）主任范明政在指委会2026年第一次会议上发表讲话时同意将"实现数字经济突破——以数据经济和人工智能为更可持续、更智慧的新发展支柱"作为2026年主题的精神。



节省行政合规成本约34.6万亿越盾



会议上，委员会讨论了落实越共十四大关于在国家科技发展、改革创新和数字化转型方面实现突破的决议；同时提出了促进数据经济、人工智能、数字基础设施及数字人力资源发展的各项措施，以服务于2026年和后续几年越南实现两位数增长的目标。



指委会评价称，近期指导工作从中央到地方得到同步开展，体制和政策不断完善，有助于破除瓶颈、疏通发展资源。目前，越南正在建设3个国家级研究中心和9个重点实验室；5G信号覆盖了大部分人口。



越南国家人口数据库已连接15个部委和34个地方，查询量达25.7亿次；VNeID平台已有9400万份身份认证档案。全国已削减、简化了87.2%的行政手续和83.2%的经营条件，节省约34.6万亿越盾，相当于合规成本的28%。



与此同时，截至2026年1月31日，越南全国公共投资到位资金达858.62万亿越盾，完成政府总理下达计划的94.8%。越南已动工兴建多家芯片生产厂，如：越南军队电信集团（Viettel）、FPT、河内等单位的项目。



范明政总理在会议总结中要求贯彻落实越共中央总书记苏林及各指导委员会的领导和指导，大力推进思维转变，从按任务实施转向按结果管理，以实实在在的产品和人民、企业的满意度作为最高衡量标准。



在组织实施中，必须确保"六个明确"原则，将负责人的个人责任与实际结果紧密挂钩，同时确定数据是战略资源，是实现数字经济、核心是数据经济突破的平台。要调动和利用各种资源，将严肃纪律、纲纪与确保网络安全、信息安全相结合，以应对各种情况。



范明政强调，2026年必须是实现突破、扭转局势、加速冲刺、改变状态的一年，从被动管理为主转向主动、积极地为人民创造和服务；奉行"国家引导，企业先锋，干部带头，公私同行，国家发展，人民受益"的方针。



于3月内建成第57号决议落实情况KPI评估指标体系



范明政基本赞同将"实现数字经济突破——以数据经济和人工智能为更可持续、更智慧的新发展支柱"作为2026年主题的精神。他要求委员会贯彻落实中央指导委员会交付的2026年各项任务。



科技部牵头，并与相关部委协调，指导制定2026年各项指标的实施计划；同时抓紧完善关于数字化转型、人工智能、网络安全和电子商务等法律的指导性文件体系，确保法律的配套性。



公安部提交政府颁布国家数据指导委员会工作规程，并在2026年内制定发展国家数据中心、数据交易所和数据经济的机制。



范明政同时要求加快建设干部、民生保障、财产稽查、行政违规处理、农业和医疗等重要国家数据库；同时尽快将第一国家数据中心投入运行，服务于自主人工智能平台的发展。



与此同时，科学技术部同步实施各项措施，推动低轨道卫星互联网服务早日投入运营并于2026年实现商业化运行；实现5G全国覆盖，并确保电力供应覆盖所有居民区。与行政手续改革紧密相连的第6号提案得到大力推进，扩大在VNeID平台上共享和重复使用数据。



范明政同时责成科技部于2026年3月完成评估第57号决议及中央政治局各项决议落实情况的KPI指标体系建设；相信今后以数据经济和自主人工智能为核心的数字经济将持续发生强劲、全面且可持续的转变，为推动有效落实越共十四大决议和政治局各项决议、促进经济社会快速可持续发展、不断提升人民温饱幸福生活、建设繁荣强盛的越南国家作出重要贡献。（完）