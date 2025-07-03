范明政总理：实施“三个加速” 助力实现8%以上的增长目标

范明政在会议上发表总结讲话时回顾了政府指挥调度工作及2025年上半年经济社会发展十大亮点，并强调了6月及上半年政府和政府总理集中部署实施的八项重点任务。



其中包括：推进体制完善，具体落实党中央、国家的方针政策；坚决实施具有革命性、历史性的多项重要任务，包括组织架构调整、两级地方政府模式组织、“四大决议”；推动实现8%以上的增长目标；有效应对美国对等关税政策；组织好国家多项重大活动；处理多项积压多年项目工程；领导、指导制定社会住房机制政策，推进清除临时、破旧住房；根据党中央书记处、苏林总书记的指示，研究提出学生免费上学政策；加强国防安全，成功开展多项高层对外活动。



范明政要求，必须紧紧围绕党的十三大决议、党中央、政治局、书记处、领导骨干、苏林总书记的结论和指示，坚定不移8%以上的增长目标，同时保持宏观经济稳定，保障社会民生、人民生活质量；建设清洁、美丽、绿色、光明的环境；保持政治社会稳定，坚决维护国家独立、主权；加强对外关系和融入国际。



同时，必须掌握国内外形势动态，提高分析与预测能力，主动、及时、灵活、有效应对政策变化；集中解决困难与障碍，推动生产经营发展，为人民和企业创造生计和便利。



为实现既定目标，总理要求各级、各部门、各地方实施“三个加速”：（一）加速全社会总投资动员，同比增长11%-12%，以支持实现8%以上增长；(二)加速公共投资资金拨付工作，确保在12月31日前100%完成年度目标；（三）加速推进清除临时房、危旧房工作，其中优先于7月27日前完成对革命有功人员的住房支持，全国范围内于8月30日前全面完成，并超额完成2025年建设10万套保障性住房的目标。



范明政指出，必须严格执行政治局结论和政府、总理关于行政区划调整与两级地方政府模式部署的指示。“必须确保群众、企业行政手续办理通畅；不让人民缺吃少穿；保障人民健康就医权利；不让各地项目实施中断”，范明政强调。



会议场景。图自越通社

各部委和地方需主动、灵活应对美国对等关税政策；将此视为寻找拓展市场、多元化产品、供应链和市场结构的机遇；建设独立自主的经济体系，积极主动、深入、实质性融入国际。



范明政指出，必须保持宏观经济稳定，抑制通货膨胀，确保各大平衡。他要求货币政策应主动、灵活、及时、有效，财政政策应合理扩张、重点突出，两者协调配合；实现信贷合理增长；降低成本、降低贷款利率水平；稳定货币、外汇市场；加强黄金市场监管；强力推进优惠信贷计划；加强国家预算收入支出管理；继续拓宽税基，尤其是电商、餐饮等新兴领域的税收；推进由收银机生成的电子发票；力争实现15%以上财政收入增长；节约经常性开支以用于社会保障等领域。



范明政强调，要继续优先推动增长，在激发传统增长动能的同时，大力推进新增长动力革新；继续高效处理遗留问题，集中解决2365个积压多年项目，以释放资源、防止浪费；推进体制完善、授权分权、行政审批改革、数字化转型；坚决有效落实政治局提出的“四大决议”国家行动计划等等。（完）