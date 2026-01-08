范明政总理：大力推动经济结构转型，确立新增长模式，以实现两位数增长目标

会议评估，尽管国内外形势复杂严峻、挑战重重，但2025年及2021-2025年阶段，越南仍取得了令人印象深刻的发展成就，呈现出“一年比一年好”的总体态势。



在2021-2025年任期内，全国完成并超额完成了26项主要经济社会指标中的22项。2024年和2025年两年，全面完成并超额完成了全部15项经济社会指标。其中，2025年经济增长率达到8.02%，位居世界前列；宏观经济基本稳定，通货膨胀得到抑制，国民经济综合平衡；经济应对外部冲击能力日益增强。



传统增长动力有效发挥，2021-2025年期间吸引外商直接投资（FDI）资金达1842亿美元，较上一阶段增长近8.4%。贸易规模从2020年的5454亿美元增至2025年的创纪录水平，突破9300亿美元，跻身全球前20大贸易国行列。

越南政府总理范明政在政府与地方政府2025年工作总结暨2026年工作部署全国视频会议上发表讲话。图自越通社

三大战略突破口得到有效推进，为发展开辟了空间。其中，法律法规建设和执行工作在思维和方式上均实现了巨大变化。



基础设施体系实现突破性发展。截至2025年底，全国建成3345公里高速公路和超过1711公里沿海公路。仅三次全国重大工程项目集中俊开工仪式，共有564个工程和项目参与，投资总额超过5140万亿越盾。



劳动力结构发生积极转变；科学技术、创新创造和数字化转型得到有力推进，取得重要初步成果；文化、社会各领域在认识、行动和成果上均取得长足进步；人民生活水平不断提高。其中，全国基本完成了消除危旧住房目标，比原计划提前5年4个月，共改造升级超过33.4万间房屋。2021-2025年间，投入1100万亿越盾用于保障和改善民生工作。



全国有力有效推进政府组织机构和两级地方政府的精简工作，并同时大力推进分级分权管理。国防和安全保障潜力在多方面得到巩固和增强；外交与国际一体化进程亮点纷呈等。



与会代表认为，在取得成果的同时，越南仍面临一些困难和挑战，如宏观经济调控压力；房地产、黄金市场形势依然复杂；部分群众生活仍较困难；一些城市面临的环境污染、交通拥堵、内涝等问题尚未得到有效解决；自然灾害、洪涝、极端天气更为频发等。

参加会议的各位国家领导人。图自越通社

分析当前形势与今后主要任务，各部委、地方领导建议继续聚焦完善体制机制、法律法规；在优先促进增长的同时，必须保持宏观经济大局稳定、抑制通胀率并确保国民经济综合平衡；确立新的增长模式；确保各重要基础设施项目进度；集中发展人才队伍；在科学技术、创新创造、数字化转型领域实现突破等。



会议上，越共中央总书记苏林指出了越南在2025年以及2021-2025年任期内取得的8项突出成果，以及需要克服的8个“薄弱点”，明确今后推动国家发展需集中落实的7项重点任务。



范明政听取苏林总书记的指导意见并作会议总结。他强调，政府将全面贯彻落实总书记的指导精神，并认为，总书记指出的发展成就为政府、各部委、地方奋力完成今后任务奠定了基础、增强了信心。 范明政要求各部门各地区充分认识到以下观点：高增长必须建立在宏观经济稳定、国民经济综合平衡的基础之上；实现快速发展但必须保持可持续性，必须保障社会进步公平、环境保护、提高人民生活水平；增强战略自主性，巩固国防安全，提升经济体韧性，积极主动应对外部波动。



尽管困难重重，但“党已作出指导、政府统一、国会赞同、人民支持、祖国期待”，那就只讨论“怎么干——绝不后退”；“珍惜时间，崇尚智慧，当机立断”，有效落实各项既定目标和任务。（完）