范明政总理：外交为维护环境、增强国家实力和奠定发展基础作出贡献

五年来，外交部门成绩斐然，为提升越南在国际舞台上的地位作出了重要贡献。该部门有效开展了"疫苗外交"，成功筹措超过2.58亿剂疫苗以及价值8000万美元的医疗设备；牵头制定并颁布17项关于对外工作的决议和指示；承办了超过340场双边和多边活动，并将与11个伙伴的关系提升至全面战略伙伴关系水平。



越南成功履行了2020-2021年联合国安理会非常任理事国职责，成功担任2020年东盟轮值主席国，并当选2023-2025年任期联合国人权理事会成员，且已成功连任2026-2028年任期。外交部协助各地方签署了600多项国际协议，推动生效的自由贸易协定总数达到17个，并成功推动欧盟27个成员国中的19个批准了《越南-欧盟投资保护协定》。



外交部还积极推动联合国教科文组织新增25处越南遗产认证，使其遗产总数达到75项。此外，越南提出的"文化促进可持续发展国际十年"倡议近期也已获得联合国教科文组织通过。



范明政向外交部取得出色成绩的集体和个人颁授了党、国家和政府的尊贵奖项。图自越通社

会上，范明政向外交部取得出色成绩的集体和个人颁授了党、国家和政府的尊贵奖项。



范明政强调，胡志明主席曾教导："竞赛即爱国，爱国必竞赛"。对于外交部门——"对外战线上的先锋战士"而言，爱国竞赛运动具有特殊意义，与国际精神及和平渴望紧密相连。用五个词组概括了外交部的竞赛运动成果："维护环境"、"开拓局面"、"增强实力"、"发挥作用"和"奠定基础"。



与国防安全并肩，外交部门为维护和平稳定的环境、捍卫国家独立和主权作出了贡献；开拓了自革新开放以来最为有利的外交局面，通过经济外交、文化外交、对外信息、领事、公民保护及海外越南人工作提升了国家地位。该部门还发挥了作为国际社会积极、负责任成员的作用；主动参与解决地区和全球问题；建设全面、现代、专业的外交。



分析当前形势并向大会报告今后国家发展方向和目标时，范明政要求外交部继续革新思维，在所有领域创新对外工作的实施方法；主动促进与邻国、大国、东盟、战略伙伴和传统伙伴的关系，推动合作走向深入、持久，提升信任水平。同时，利用现有合作框架，提升越南在国际政治、全球经济和人类文明中的作用与贡献。



越南政府总理范明政参观外交工作图片展。图自越通社

外交部门需大力推进经济外交、科技外交、文化外交、对外信息、领事、公民保护及海外侨胞工作；借此吸引高质量投资，促进技术转让，扩大进出口市场，服务于三大战略突破和政治局各项重大决议。



范明政强调了同步开展党际外交、国家外交和民间外交的要求；加强中央与地方的协调，以确保对外工作的统一管理。每一位外交干部都必须成为展现一个具有胆略、人文、现代、热爱和平与发展合作的越南形象的"先锋战士"和"灵感启迪者"。



范明政同时要求外交部门以"三竞赛"精神落实"三更好"，即更好地完成日常任务、战略参谋工作，对世界变局作出及时的政策反应；更好地发挥双边、经济、文化、科技和人文联系的纽带作用；更好地履行国际使命，提升多边外交水平，参与全球治理体系塑造和改革。同时，落实好革新战略思维，培育国际伙伴友好关系；推动科学技术发展；改革创新和国家数字化转型三项核心竞赛运动。（完）